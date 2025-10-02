Холоднее предыдущей? Какой будет зима 2025-2026

В марте температура на большей части страны ожидается выше нормы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Гидрометцентр: грядущая зима в России будет холоднее предыдущей
Предстоящий зимний сезон на большей части страны окажется значительно холоднее предыдущего. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.
Согласно прогнозу на зиму, средняя температура декабря будет ниже, чем в 2024 году практически на всей территории страны. Особенно заметно холоднее станет в январе — в европейской части России, а также в центральных и южных районах Урала и Сибири.
В ноябре температура также окажется ниже прошлогодней на севере Центрального и Приволжского федеральных округов, в Северо-Западном ФО, на севере Урала, а также в северных и центральных районах Сибири. Февраль будет особенно холодным в северной половине Красноярского края и на западе Якутии.
При этом март, по расчетам синоптиков, принесет потепление: среднемесячная температура на большей части территории России будет выше нормы. Исключение составят юг европейской территории страны, юг Сибири и Дальний Восток (за исключением запада Якутии), где показатели останутся около климатической нормы.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 29 сент
- Зима близко: циклон принес на Урал первые в сезоне снегопады
- 29 сент
- Рост или стоп: чем грозит снижение прогноза по сельскому хозяйству
- 27 сент
- Первые заморозки: москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
- 26 сент
- Никак не уснут: почему клещи остаются активными даже в конце осени
- 24 сент
- Кошмар наяву: последствия обрушившегося на Китай супертайфуна «Рагаса»
- 24 сент
- Первый снег откладывается: метеоролог оценил вероятность появления зимних осадков осенью
- 24 сент
- Собянин: Москва приступает к включению отопления
- 23 сент
- На Китай надвигается супертайфун
- 23 сент
- Облака сгущаются над Москвой: в сентябре солнечных дней уже не будет
- 22 сент
- Красная угроза: какой силы будет магнитная буря 22 сентября
Читайте также
76%
Нашли ошибку?