Холоднее предыдущей? Какой будет зима 2025-2026

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

В марте температура на большей части страны ожидается выше нормы.

Будет ли сильно холодно зимой 2025 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Тема:
Погода

Гидрометцентр: грядущая зима в России будет холоднее предыдущей

Предстоящий зимний сезон на большей части страны окажется значительно холоднее предыдущего. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

Согласно прогнозу на зиму, средняя температура декабря будет ниже, чем в 2024 году практически на всей территории страны. Особенно заметно холоднее станет в январе — в европейской части России, а также в центральных и южных районах Урала и Сибири.

В ноябре температура также окажется ниже прошлогодней на севере Центрального и Приволжского федеральных округов, в Северо-Западном ФО, на севере Урала, а также в северных и центральных районах Сибири. Февраль будет особенно холодным в северной половине Красноярского края и на западе Якутии.

При этом март, по расчетам синоптиков, принесет потепление: среднемесячная температура на большей части территории России будет выше нормы. Исключение составят юг европейской территории страны, юг Сибири и Дальний Восток (за исключением запада Якутии), где показатели останутся около климатической нормы.

