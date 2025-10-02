Захарова: за неделю от ударов ВСУ погибли 17 человек

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Среди них — трое детей.

За прошедшую неделю от атак ВСУ погибли 17 человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

За прошедшую неделю от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 17 человек, включая троих детей, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«За минувшую неделю от обстрелов и ударов беспилотников пострадали 156 человек, из которых 17 погибли, в том числе трое детей», — рассказала Захарова.

Ранены 139 человек, в том числе 11 несовершеннолетних, заявила дипломат.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

