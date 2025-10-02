Захарова: за неделю от ударов ВСУ погибли 17 человек
Среди них — трое детей.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
За прошедшую неделю от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 17 человек, включая троих детей, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«За минувшую неделю от обстрелов и ударов беспилотников пострадали 156 человек, из которых 17 погибли, в том числе трое детей», — рассказала Захарова.
Ранены 139 человек, в том числе 11 несовершеннолетних, заявила дипломат.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 2 окт
- Силы ПВО уничтожили 85 украинских беспилотников над территорией РФ
- 1 окт
- Глава совета депутатов Новой Каховки Леонтьев скончался в больнице после атаки ВСУ
- 1 окт
- Силы ПВО за ночь уничтожили 20 украинских беспилотников над территорией РФ
- 30 сент
- Силы ПВО уничтожили 81 украинский беспилотник за ночь над регионами России
- 29 сент
- Два человека погибли в результате ночной атаки беспилотников в Подмосковье
- 28 сент
- Российские средства ПВО за час до полуночи уничтожили 17 украинских БПЛА
- 28 сент
- В результате атаки дронов ВСУ в Белгородской области пострадали три человека
- 27 сент
- За минувшую ночь силы ПВО России уничтожили 55 дронов ВСУ над регионами РФ
- 27 сент
- В Брянской области украинский беспилотник повредил кровлю многоквартирного дома
- 26 сент
- Силы ПВО России уничтожили 55 дронов боевиков ВСУ за ночь
Читайте также
58%
Нашли ошибку?