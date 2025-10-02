За прошедшую неделю от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 17 человек, включая троих детей, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«За минувшую неделю от обстрелов и ударов беспилотников пострадали 156 человек, из которых 17 погибли, в том числе трое детей», — рассказала Захарова.

Ранены 139 человек, в том числе 11 несовершеннолетних, заявила дипломат.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.