Российский «Гиацинт» громит артиллерию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Цель российского оружия находилась на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Расчет 152-мм гаубицы «Гиацинт-Б» 49 общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» уничтожил артиллерийское орудие ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружила в глубине территории, контролируемой ВСУ, артиллерийское орудие ВСУ. Противник окопался в лесополосе, но наши специалисты с помощью разведывательного беспилотного аппарата вычислили местонахождение. Полученные данные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией.
После получения данных по цели, артиллеристы заняли огневую позицию, подготовили к применению орудие 152-мм гаубицу «Гиацинт-Б» и точными выстрелами нанесли огневое поражение противнику, уничтожив его и весь расчет артиллерийского орудия.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
