Российский «Гиацинт» громит артиллерию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 134 0

Цель российского оружия находилась на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Расчет 152-мм гаубицы «Гиацинт-Б» 49 общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» уничтожил артиллерийское орудие ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружила в глубине территории, контролируемой ВСУ, артиллерийское орудие ВСУ. Противник окопался в лесополосе, но наши специалисты с помощью разведывательного беспилотного аппарата вычислили местонахождение. Полученные данные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией.

После получения данных по цели, артиллеристы заняли огневую позицию, подготовили к применению орудие 152-мм гаубицу «Гиацинт-Б» и точными выстрелами нанесли огневое поражение противнику, уничтожив его и весь расчет артиллерийского орудия.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
2 окт
ВС РФ поразили обеспечивавший работу ВПК Украины объект транспортной инфраструктуры
2 окт
Расстояние — не помеха для работы РСЗО «Ураган». Лучшее видео из зоны СВО
2 окт
Вертолет Ми-28нм выполняет боевое задание. Лучшее видео из зоны СВО
1 окт
ВС РФ освободили населенный пункт Вербовое в Днепропетровской области
1 окт
«Гиацинты» сметают опорники, управпункты и живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
1 окт
Саперы «открывают» дорогу технике в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО
30 сент
ВС РФ освободили населенный пункт Северск Малый в ДНР
30 сент
Силы ПВО уничтожили 81 украинский беспилотник за ночь над регионами России
30 сент
ВСУ не спрятаться в лесу от российских Ми-28нм. Лучшее видео из зоны СВО
30 сент
Российские «Ураганы» сносят позиции противника. Лучшее видео из зоны СВО
+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.01
-0.49 95.34
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:02
Более 1,5 млн рублей: курьер на самокате заплатил самый большой штраф
6:50
Не все то золото, что блестит: сколько подделок продают ювелиры в России
6:47
В США произошла утечка компрометирующих Байдена документов Пентагона
6:35
Во Владивостоке пожар разгорелся в парке аттракционов
6:26
«Я беру на себя полную ответственность»: P. Diddy извинился за все содеянное
6:12
«Это полная чушь»: выступление Путина на «Валдае» обсуждают во всем мире

Сейчас читают

Владимир Путин выступил на встрече клуба «Валдай». Главные заявления
Блогеру Лерчек продлили домашний арест до 26 ноября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Путин выступил на форуме «Великое наследие — общее будущее» в Волгограде. Главное

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео