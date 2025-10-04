«Первый этап»: Израиль после ответа ХАМАС ожидает освобождения заложников
В канцелярии премьер-министра уточнили, что Тель-Авив продолжит работу с администрацией Трампа, чтобы завершить конфликт.
Фото: www.globallookpress.com/Lev Radin
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Израиль немедленно приступает к реализации первого этапа плана Трампа по Газе
Израиль готов приступить к реализации первого этапа плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа после ответа ХАМАС. Об этом сообщили в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
«После ответа ХАМАС Израиль приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по незамедлительному освобождению всех заложников», — отмечается в заявлении.
Кроме того, в канцелярии премьер-министра уточнили, что Тель-Авив продолжит работу администрацией президента США, чтобы добиться завершения конфликта «в соответствии с принципами, установленными Израилем».
Уточняется, что это первый официальный комментарий со стороны Израиля после того, как ХАМАС согласился с планом Трампа.
Вечером 3 октября 2025 года стало известно, что террористическое движение ХАМАС приняло предложение Трампа об урегулировании конфликта в секторе Газа. Боевики намерены освободить всех заложников, если Израиль выведет свои войска с территории анклава. Кроме того, план главы Белого дома подразумевает передачу ХАМАСу палестинских заключенных, удерживаемых Израилем, а также создание переходного правительства во главе с международной организацией.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дональд Трамп потребовал у Израиля немедленного прекращения бомбардировки Газы.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 4 окт
- «До минимума»: Израиль прекращает военную операцию в секторе Газа
- 4 окт
- Трамп потребовал у Израиля немедленного прекращения бомбардировки Газы
- 30 сент
- Без учета интересов Палестины: «Вечный мир» Трампа на Ближнем Востоке назвали утопией
- 30 сент
- Нетаньяху заявил о намерении «самостоятельно» завершить конфликт в Газе
- 29 сент
- Не идут на уступки: танковые колонны ЦАХАЛ продвигаются к центру Газы
- 24 сент
- Небензя: признание Палестины — исторический долг всего цивилизованного мира
- 23 сент
- Президент Палестины: мы требуем положить конец оккупации
- 22 сент
- Угроза большой войны? Что будет после признания миром независимости Палестины
- 17 сент
- Десятки танков и бронемашин Израиля пересекли границу сектора Газа
- 16 сент
- Минобороны Израиля: ЦАХАЛ продолжит операцию в Газе до разгрома ХАМАС
Читайте также
70%
Нашли ошибку?