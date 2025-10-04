«Первый этап»: Израиль после ответа ХАМАС ожидает освобождения заложников

Израиль немедленно приступает к реализации первого этапа плана Трампа по Газе

Израиль готов приступить к реализации первого этапа плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа после ответа ХАМАС. Об этом сообщили в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«После ответа ХАМАС Израиль приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по незамедлительному освобождению всех заложников», — отмечается в заявлении.

Кроме того, в канцелярии премьер-министра уточнили, что Тель-Авив продолжит работу администрацией президента США, чтобы добиться завершения конфликта «в соответствии с принципами, установленными Израилем».

Уточняется, что это первый официальный комментарий со стороны Израиля после того, как ХАМАС согласился с планом Трампа.

Вечером 3 октября 2025 года стало известно, что террористическое движение ХАМАС приняло предложение Трампа об урегулировании конфликта в секторе Газа. Боевики намерены освободить всех заложников, если Израиль выведет свои войска с территории анклава. Кроме того, план главы Белого дома подразумевает передачу ХАМАСу палестинских заключенных, удерживаемых Израилем, а также создание переходного правительства во главе с международной организацией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дональд Трамп потребовал у Израиля немедленного прекращения бомбардировки Газы.

