В городе Кириши Ленобласти из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар

В промышленной зоне города Кириши Ленинградской области произошло возгорание, связанное с падением обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) после срабатывания системы противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Примерно за час до публикации о пожаре на территории Ленобласти объявили опасность атаки дронов и возможное снижение скорости мобильного интернета.

«Есть возгорание в промзоне. Пожарные службы приступили к тушению», — написал он.

К настоящему моменту возгорание ликвидировано. По словам губернатора, над Киришами ликвидировано семь БПЛА.

В ночь на 4 октября режим беспилотной опасности ввели в Мордовии, Пензенской области, Татарстане.

Двенадцатого сентября стало известно, что российские силы ПВО уничтожили более 20 беспилотников над Ленобластью. Губернатор Александр Дрозденко сообщал, что обломки дронов упали в Тосно на улицах Промышленная и Чехова, обошлось без пострадавших. В аэропорту Пулково в радиусе 100 километров был введен план «Ковер».

