Меркель призвала Европу к поиску дипломатического решения украинского кризиса

Меркель: Европе надо искать дипломатическое решение конфликта на Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала страны Европы найти дипломатическое решение по украинскому кризису, а не только усиливать свою защиту и военные силы. Об этом она заявила в интервью венгерскому изданию Partizán.

«В вопросе российско-украинского конфликта, с одной стороны, нам нужно становиться сильнее в военном отношении, и Европа это делает. Но я также думаю, что, как и во времена холодной войны, дипломатия всегда необходима», — заявила экс-канцлер в беседе с изданием.

Меркель также обратилась к европейским странам с призывом заблаговременно и совместно обдумывать, как дипломатические действия могут повлиять на дальнейшее развитие событий.

По словам политика, она никогда не ощущала, что у ФРГ была чрезмерная власть.

«Мне всегда было ясно, что на международном уровне мы можем действовать только сообща и что в Европе я не смогу ничего сделать, если мы не найдем общих решений», — отметила Меркель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал идею о финансировании «стены дронов» из фондов Евросоюза.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.