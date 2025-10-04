Меркель призвала Европу к поиску дипломатического решения украинского кризиса

Как и во времена холодной войны, дипломатия всегда необходима.
Меркель: Европе надо искать дипломатическое решение конфликта на Украине
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала страны Европы найти дипломатическое решение по украинскому кризису, а не только усиливать свою защиту и военные силы. Об этом она заявила в интервью венгерскому изданию Partizán.
«В вопросе российско-украинского конфликта, с одной стороны, нам нужно становиться сильнее в военном отношении, и Европа это делает. Но я также думаю, что, как и во времена холодной войны, дипломатия всегда необходима», — заявила экс-канцлер в беседе с изданием.
Меркель также обратилась к европейским странам с призывом заблаговременно и совместно обдумывать, как дипломатические действия могут повлиять на дальнейшее развитие событий.
По словам политика, она никогда не ощущала, что у ФРГ была чрезмерная власть.
«Мне всегда было ясно, что на международном уровне мы можем действовать только сообща и что в Европе я не смогу ничего сделать, если мы не найдем общих решений», — отметила Меркель.
