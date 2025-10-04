Меркель призвала Европу к поиску дипломатического решения украинского кризиса

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 44 0

Как и во времена холодной войны, дипломатия всегда необходима.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Украинский кризис

Меркель: Европе надо искать дипломатическое решение конфликта на Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала страны Европы найти дипломатическое решение по украинскому кризису, а не только усиливать свою защиту и военные силы. Об этом она заявила в интервью венгерскому изданию Partizán.

«В вопросе российско-украинского конфликта, с одной стороны, нам нужно становиться сильнее в военном отношении, и Европа это делает. Но я также думаю, что, как и во времена холодной войны, дипломатия всегда необходима», — заявила экс-канцлер в беседе с изданием.

Меркель также обратилась к европейским странам с призывом заблаговременно и совместно обдумывать, как дипломатические действия могут повлиять на дальнейшее развитие событий.

По словам политика, она никогда не ощущала, что у ФРГ была чрезмерная власть.

«Мне всегда было ясно, что на международном уровне мы можем действовать только сообща и что в Европе я не смогу ничего сделать, если мы не найдем общих решений», — отметила Меркель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал идею о финансировании «стены дронов» из фондов Евросоюза.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Украинский кризис
4 авг
«Мало кто верит»: посол РФ в Италии рассказал об отношении простых граждан к русским
19 июн
Германия не может быть посредником в переговорах по украинскому конфликту
21 мая
«Юридически где-то существует»: советник Путина о нелегитимном распаде СССР
20 мая
«Справедливое урегулирование»: Лавров о позиции России по украинскому кризису
28 мар
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом
7 мар
Карты на руках Москвы: Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта
5 мар
«Действия, а не слова»: Маск призвал наблюдать за Зеленским после слов о мире
28 февр
«Ахиллесова пята Трампа»: каких уступок президент США напрасно ждет от России
9 янв
«Нужно разговаривать»: Трамп намерен завершить украинский конфликт в ближайшее время
29 нояб
«Миссия невыполнима»: посланнику Трампа по Украине предсказали провал
+13° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
81.90
0.89 96.05
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:41
Президент Палестины приветствовал заявление ХАМАС по прекращению огня в Газе
18:27
Западный журналист назвал главную угрозу для Европы от политики НАТО
18:14
Дмитриев назвал Уиткоффа «движущей силой» мирного плана США по сектору Газа
18:02
Додик: Россия не боится западных попыток изоляции
17:54
Меркель призвала Европу к поиску дипломатического решения украинского кризиса
17:41
Орбан: безопасность Европы требует диалога России и ЕС

Сейчас читают

Орбан: безопасность Европы требует диалога России и ЕС
Юлия Савичева прокомментировала смену имиджа: «Я же женщина»
«Ездил на гастроли»: Дмитрий Маликов рассказал о своих двойниках
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео