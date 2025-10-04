Силы ПВО уничтожили над Россией 11 беспилотников за три часа

Наибольшее количество дронов сбили над Белгородской областью.
Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Восемь БПЛА — над территорией Белгородской области, два БПЛА — над территорией Тульской области, один БПЛА — над территорией Орловской области», — добавили в ведомстве.
Также в заявлении уточнили, что атака БПЛА ВСУ на регионы России осуществлялась в течение трех часов: в промежутке с 17:00 до 20:00 по московскому времени.
Ранее, в период с 13:00 до 17:00 по московскому времени, дежурные средства ПВО уничтожили 17 вражеских беспилотников самолетного типа.
12 дронов были сбиты в небе над Белгородской областью, два БПЛА ликвидированы над территорией Курской области, и еще по одному вражескому боеприпасу было уничтожено над Брянской, Орловской и Тульской областями.
С момента начала специальной военной операции, о которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются атакам со стороны украинских вооруженных формирований. Противник задействует для ударов как беспилотные летательные аппараты, так и ракетное вооружение, нанося обстрелы по приграничным территориям страны.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что торговый центр в Белгороде приостановили работу после атаки дронов ВСУ.
