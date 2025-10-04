В Белгороде ТЦ приостановили работу после атаки дронов ВСУ
Ограничения продлятся до конца субботы, 4 октября.
Фото: ВКонтакте/Официальная страница ТРЦ «РИО» Белгород/rio_belgorod
Несколько торговых центров (ТЦ) временно остановили работу в Белгороде после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из сообщения губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram-канале.
По его словам, свою работу пришлось остановить на время торговым центрам «Сити Молл», «МегаГринн», «РИО», а также открытой части «Центрального рынка» и возле магазина «1000 Мелочей». Ограничения, как подчеркнул Гладков, продлятся до конца субботы, 4 октября.
К тому же Гладков сообщал, что Белгород и Белгородский район в этот же день подверглись массированной атаке БПЛА ВСУ. После падения обломков от дронов в Белгороде выбило окна в многоквартирном доме, загорелись два автомобиля. Уточнялось, что сотрудники МЧС ликвидировали огонь.
На регионы России постоянно совершаются атаки со стороны ВСУ с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом боевики киевского режима задействует не только БПЛА, но и обстреливает приграничные российские регионы ракетами.
Ранее, писал 5-tv.ru, силы ПВО России за ночь уничтожили 117 беспилотников ВСУ над регионами РФ.
