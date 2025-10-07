Открытие в квантовой механике: кто и за что получил Нобелевскую премию по физике

Американские ученые обнаружили необычные свойства в электрических цепях, которые можно держать в руках.
Фото: Reuters/Tom Little
Нобелевскую премию получили за эксперименты с макроскопическими системами
Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2025 год стали американские ученые Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис, представляющие Калифорнийский и Йельский* университеты.
Нобелевский комитет отметил, что ученые открыли макроскопическое квантово-механическое туннелирование и квантование энергии в электрических цепях. В сообщении подчеркнули, что лауреаты провели серию экспериментов, которые показали, что необычные свойства квантового мира проявляются в системах достаточно больших размеров, чтобы держать их в руках.
Сверхпроводящая электрическая система ученых могла туннелировать из одного состояния в другое, словно проходя сквозь преграду, а также поглощала и испускала энергию дозами определенного размера, как и предполагает квантовая механика.
История Нобелевской премии по физике насчитывает более века — с 1901 года награда вручалась ежегодно за исключением нескольких лет мировых войн и кризисов. До 2025 года лауреатами становились 226 человек, при этом всего пять женщин были удостоены премии, а наибольшее число награжденных — ученые из США. Среди российских ученых последним лауреатом, признанным Шведской академией наук россиянином, стал Виталий Гинзбург в 2003 году, после чего россияне получали премию как представители других стран.
Нобелевская неделя 2025 года стартовала 6 октября с премии по медицине, а далее комитет объявит лауреатов по химии, литературе и премии мира, которые станут известны 8–10 октября.
*— признан в России нежелательной организацией
