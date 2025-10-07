Открытие в квантовой механике: кто и за что получил Нобелевскую премию по физике

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 56 0

Американские ученые обнаружили необычные свойства в электрических цепях, которые можно держать в руках.

Кто и за что получил Нобелевскую премию по физике

Фото: Reuters/Tom Little

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Нобелевская премия

Нобелевскую премию получили за эксперименты с макроскопическими системами

Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2025 год стали американские ученые Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис, представляющие Калифорнийский и Йельский* университеты.

Нобелевский комитет отметил, что ученые открыли макроскопическое квантово-механическое туннелирование и квантование энергии в электрических цепях. В сообщении подчеркнули, что лауреаты провели серию экспериментов, которые показали, что необычные свойства квантового мира проявляются в системах достаточно больших размеров, чтобы держать их в руках.

Сверхпроводящая электрическая система ученых могла туннелировать из одного состояния в другое, словно проходя сквозь преграду, а также поглощала и испускала энергию дозами определенного размера, как и предполагает квантовая механика.

История Нобелевской премии по физике насчитывает более века — с 1901 года награда вручалась ежегодно за исключением нескольких лет мировых войн и кризисов. До 2025 года лауреатами становились 226 человек, при этом всего пять женщин были удостоены премии, а наибольшее число награжденных — ученые из США. Среди российских ученых последним лауреатом, признанным Шведской академией наук россиянином, стал Виталий Гинзбург в 2003 году, после чего россияне получали премию как представители других стран.

Нобелевская неделя 2025 года стартовала 6 октября с премии по медицине, а далее комитет объявит лауреатов по химии, литературе и премии мира, которые станут известны 8–10 октября.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

*— признан в России нежелательной организацией

Тема:
Нобелевская премия
8 окт
Нобелевка по литературе-2025: кто получит престижную премию
7 окт
Нобелевский комитет не смог связаться с лауреатом премии в области медицины
6 окт
Названы лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины
1 окт
«Оскорбление для США»: Трамп сделал заявление насчет возможного вручения ему Нобелевской премии
15 сент
В МИД Польши выразили надежду, что Трамп получит Нобелевскую премию мира
13 авг
Семь стран выдвинули Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира
9 авг
Алиев и Пашинян предложили выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира
25 июн
Биполярка: Трампу одновременно предложили дать «нобелевку» и объявить импичмент
24 июн
Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира
14 апр
Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса
+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
81.93
-1.07 95.67
-1.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
«Находишь правильных людей»: Прилучный остепенился после развода с Муцениеце
12:00
Сын Михаила Круга тайно женился: как наследник звезды шансона нашел свою тихую гавань
11:50
Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в лотерею
11:47
Принцы Уильям и Гарри могут помириться благодаря общему другу
11:45
ФСБ: в Подмосковье задержан подозреваемый в подрыве автомобиля военнослужащего
11:43
Пьяный мужчина сжег дом с бабушкой и детьми в Курганской области

Сейчас читают

До исчезновения с карты: российской армии не нужно беречь «Украину» — мнение
«Дневник успеха»: психолог рассказал, как справиться с синдромом самозванца
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео