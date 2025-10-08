Приамурье утопает в сугробах — введен режим повышенной готовности

Эфирная новость 52 0

На дорогах аварии, погибли несколько человек.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

В Приамурье введен режим повышенной готовности

Снежный циклон пришел в Приамурье. Дороги сейчас утопают в сугробах. Самая сложная обстановка на загородных трассах. Проезд там блокируют фуры. Также произошло несколько серьезных аварий, есть погибшие. А пострадавших приходится вызволять из покореженной техники.

В Благовещенске введен режим повышенной готовности. В МЧС предупреждают о возможных перебоях с электроснабжением. Коммунальные службы бросили все силы на уборку снега.

Жителей Приамурья просят отказаться от поездок на личных машинах. А тем временем непогода подбирается к Красноярскому краю и Хакасии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
7 окт
Пальто или пуховик? Когда в Москве выпадет первый снег
6 окт
Зима близко: из-за мощного снегопада жители Иркутска остались без света
6 окт
Поднебесная во власти стихии: юг Китая накрыл разрушительный тайфун
6 окт
Зима пришла: Урал и Дальний Восток засыпало снегом
3 окт
Нынешняя зима будет холодной: Вильфанд рассказал о погоде в 2026 году
3 окт
Пуховик откладывается? Какой будет погода в России в октябре
2 окт
Холоднее предыдущей? Какой будет зима 2025-2026
29 сент
Зима близко: циклон принес на Урал первые в сезоне снегопады
29 сент
Рост или стоп: чем грозит снижение прогноза по сельскому хозяйству
27 сент
Первые заморозки: москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
81.93
-1.07 95.67
-1.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:07
Не видятся с друзьями: в Дании хотят запретить соцсети для детей младше 15 лет
12:00
«Находишь правильных людей»: Прилучный остепенился после развода с Муцениеце
12:00
Сын Михаила Круга тайно женился: как наследник звезды шансона нашел свою тихую гавань
11:50
Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в лотерею
11:47
Принцы Уильям и Гарри могут помириться благодаря общему другу
11:45
ФСБ: в Подмосковье задержан подозреваемый в подрыве автомобиля военнослужащего

Сейчас читают

До исчезновения с карты: российской армии не нужно беречь «Украину» — мнение
«Дневник успеха»: психолог рассказал, как справиться с синдромом самозванца
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео