Нобелевскую премию мира получила венесуэльский политик Мария Корина Мачадо, уточняется на сайте комитета.

Она — бывший депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы (2011—2014) и основатель благотворительной организации «Сумате». Она была одной из ведущих фигур во время протестов в Венесуэле 2014 года против правительства Николаса Мадуро и является известным оппозиционером и активисткой демократического движения в стране.

Мария Корина Мачадо. www.globallookpress.com/Jesus Vargas

Особенно активно стремился к награде президент США Дональд Трамп. Он очень хотел получить Нобелевскую премию мира и вел активную кампанию, чтобы стать лауреатом этой престижной награды. Он не раз уверенно публично заявлял, что достоин этой премии, подчеркивая, что никто раньше не смог остановить восемь войн за девять месяцев, как это сделал он.

Трамп неоднократно упоминал, что его заслуги, включая соглашения Авраама 2020 года и усилия по урегулированию конфликтов между Индией и Пакистаном, Арменией и Азербайджаном, заслуживают Нобелевской премии мира.

