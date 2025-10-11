Один человек пострадал при падении обломков БПЛА в Белгородской области

|
Мужчина с минно-взрывной травмой и касательным осколочным ранением головы самостоятельно обратился в больницу.

Фото: © РИА Новости/Антон Вергун

Спецоперация

Мирный житель пострадал после падения обломков сбитого FPV-дрона в селе Головчино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. 

Мужчина с минно-взрывной травмой и касательным осколочным ранением головы самостоятельно обратился в больницу. Ему оказали необходимую медицинскую помощь. Лечение он продолжит амбулаторно.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ранее сбили украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Гладков сообщил, что все заявленные цели были успешно поражены. Из-за падения обломков в Белгороде произошло возгорание мусора, на месте происшествия работают пожарные подразделения. В одном из коммерческих зданий выбило окна, повреждены фасад и кровля, а также пострадали два автомобиля.

Спецоперация
