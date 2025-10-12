Делегация ХАМАС отказалась от участия в подписании соглашения по Газе в Египте

Палестинское движение будет действовать через посредников из Катара и Египта.
Фото: Reuters/Ronen Zvulun
Хоссам Бадран: Представители ХАМАС не появятся на подписании соглашения по Газе
Представители палестинского движения ХАМАС не собираются участвовать в процедуре подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом в интервью новостному агентству Agence France-Presse (AFP) сообщил лидер движения Хоссам Бадран. По его словам, ХАМАС будут представлять посредники из Египта и Катара.
Как отметил Бадран, идея об «изгнании» представителей ХАМАС из Газы в рамках предложенного президентом США Дональдом Трампом плана по урегулированию абсурдна, потому что эта территория — их родина. Лидер движения считает, что второй этап переговоров по достижению мира в регионе будет труднее первого и потребует долгих обсуждений.
Двумя днями ранее пресс-служба ХАМАС заявила, что движение отвергает идею любого рода иностранного контроля. И в этом его позиция схожа с политикой «Исламского джихада»* и Народного фронта освобождения Палестины (НФОП). Подчеркивалось, что форма правления в Газе — исключительно суверенное дело Палестины.
Тем временем палестинцы, бежавшие от военных действий, постепенно возвращаются в анклав. Город Газа сильно разрушен, но как только стало известно о прекращении огня, люди последовали к своим домам. Соглашение вступило в силу 10 октября, после чего появилась надежда на прекращение кровопролитного противостояния ХАМАС и Израиля. Страны обязались обменяться заложниками и заключенными.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Более 500 тысяч человек уже вернулись в Газу после прекращения огня.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
* — запрещенная в России террористическая организация.
