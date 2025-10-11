Более 500 тысяч человек вернулись в Газу после прекращения огня

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова

Соглашение о завершении войны вступило в силу 10 октября.

Полмиллиона человек вернулись в Газу после прекращения огня

Фото: www.globallookpress.com/Hassan Jedi

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Times of Israel: Более 500 тысяч человек вернулись в Газу после прекращения огн

Более 500 тысяч человек, бежавших из Газы из-за военного конфликта, вернулись в свои дома после заключения соглашения о прекращении огня между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщается в материале The Times of Israel со ссылкой на данные Агентства гражданской обороны города. Авторы также опубликовали фото, на котором запечатлена вереница груженых автомобилей на подъезде к Газе — в руках людей палестинские и египетские флаги.

«Со вчерашнего дня в Газу (город) вернулись более полумиллиона человек», — цитирует издание представителя агентства Махмуда Бассала.

Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня, а также освобождении заложников 9 октября. Этому предшествовали непрямые переговоры в египетском городе Шарм-эш-Шейхе. Позже глава палестинского движения Халиль аль-Хайя заявил об окончании войны в секторе Газа. Договор подразумевает вывод израильских войск из анклава, пропуск в регион гуманитарной помощи и обмен пленными.

ХАМАС обязался вернуть всех заложников в Израиль в течение 72-х часов. В свою очередь со стороны движения Тель-Авиву были переданы списки палестинских заключенных, которые также будут освобождены. Соглашение вступило в силу 10 октября с 12:00 по московскому времени. План по урегулированию конфликта неделей ранее был предложен президентом США Дональдом Трампом. Сначала его принял Израиль, в затем начались переговоры, в которых Египет и Катар выступили посредниками.

Война в секторе газа продолжалась два года и два дня. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жители Израиля и Газы приняли соглашение Тель-Авива и ХАМАС.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
