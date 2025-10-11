Более 500 тысяч человек вернулись в Газу после прекращения огня
Соглашение о завершении войны вступило в силу 10 октября.
Фото: www.globallookpress.com/Hassan Jedi
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Times of Israel: Более 500 тысяч человек вернулись в Газу после прекращения огн
Более 500 тысяч человек, бежавших из Газы из-за военного конфликта, вернулись в свои дома после заключения соглашения о прекращении огня между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщается в материале The Times of Israel со ссылкой на данные Агентства гражданской обороны города. Авторы также опубликовали фото, на котором запечатлена вереница груженых автомобилей на подъезде к Газе — в руках людей палестинские и египетские флаги.
«Со вчерашнего дня в Газу (город) вернулись более полумиллиона человек», — цитирует издание представителя агентства Махмуда Бассала.
Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня, а также освобождении заложников 9 октября. Этому предшествовали непрямые переговоры в египетском городе Шарм-эш-Шейхе. Позже глава палестинского движения Халиль аль-Хайя заявил об окончании войны в секторе Газа. Договор подразумевает вывод израильских войск из анклава, пропуск в регион гуманитарной помощи и обмен пленными.
ХАМАС обязался вернуть всех заложников в Израиль в течение 72-х часов. В свою очередь со стороны движения Тель-Авиву были переданы списки палестинских заключенных, которые также будут освобождены. Соглашение вступило в силу 10 октября с 12:00 по московскому времени. План по урегулированию конфликта неделей ранее был предложен президентом США Дональдом Трампом. Сначала его принял Израиль, в затем начались переговоры, в которых Египет и Катар выступили посредниками.
Война в секторе газа продолжалась два года и два дня. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жители Израиля и Газы приняли соглашение Тель-Авива и ХАМАС.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 12 окт
- Делегация ХАМАС отказалась от участия в подписании соглашения по Газе в Египте
- 4 окт
- «До минимума»: Израиль прекращает военную операцию в секторе Газа
- 4 окт
- «Первый этап»: Израиль после ответа ХАМАС ожидает освобождения заложников
- 4 окт
- Трамп потребовал у Израиля немедленного прекращения бомбардировки Газы
- 30 сент
- Без учета интересов Палестины: «Вечный мир» Трампа на Ближнем Востоке назвали утопией
- 30 сент
- Нетаньяху заявил о намерении «самостоятельно» завершить конфликт в Газе
- 29 сент
- Не идут на уступки: танковые колонны ЦАХАЛ продвигаются к центру Газы
- 24 сент
- Небензя: признание Палестины — исторический долг всего цивилизованного мира
- 23 сент
- Президент Палестины: мы требуем положить конец оккупации
- 22 сент
- Угроза большой войны? Что будет после признания миром независимости Палестины
Читайте также
93%
Нашли ошибку?