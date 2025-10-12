Средства ПВО ликвидировали 37 украинских беспилотников над территорией РФ

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 61 0

Наибольшее количество дронов сбили над Крымом.

Сколько беспилотников перехватили в России 12 октября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

ПВО за почти три часа сбила 37 украинских БПЛА самолетного типа над Крымом, Черным и Азовским морями, над Курской и Белгородской областями, сообщает Минобороны.

В воздушном пространстве над Республикой Крым было сбито 17 беспилотных аппаратов. Еще 15 дронов уничтожили над акваторией Черного моря, по два — над Курской областью и Азовским морем, а один БПЛА был ликвидирован в небе над Белгородской областью.

С начала проведения специальной военной операции, о которой президент России Владимир Путин сообщил в конце февраля 2022 года, российские регионы регулярно становятся объектами атак со стороны вооружённых формирований ВСУ. Украинские силы применяют не только беспилотные летательные аппараты, но и наносят ракетные удары по приграничным территориям страны.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
Спецоперация
13 окт
Два мирных жителя ранены в результате атаки украинских БПЛА на Ростовскую область
13 окт
Нефтебаза в Феодосии загорелась в результате атаки дронов ВСУ
12 окт
Система РЭБ «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 605 атак дронов ВСУ
12 окт
ВСУ уничтожили группу своих боевиков за попытку сдаться в плен
12 окт
Расчеты FPV-дронов уничтожили пункт управления дронами ВСУ в зоне спецоперации
12 окт
Крупные успехи: за неделю ВС РФ освободили пять населенных пунктов
11 окт
Один человек пострадал при падении обломков БПЛА в Белгородской области
11 окт
В Софийском соборе Вологды провели молебен о здравии бойцов СВО
8 окт
Идет охота на дроны: как ВС РФ сбивают вражеские беспилотники
8 окт
ВС РФ освободили Новогригоровку в Запорожской области
+5° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
Межгалактический семьянин или земной паразит: какой ты пришелец по знаку...

Последние новости

2:55
В Москве проиндексировали тарифы за проезд по МСД
2:32
Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в ЛНР
2:10
Трамп рассказал, при каких условиях США поставят Украине Tomahawk
1:49
Блиновская попросила Мосгорсуд об отсрочке от дальнейшего отбывания наказания
1:28
Два мирных жителя ранены в результате атаки украинских БПЛА на Ростовскую область
1:11
Проверка личности: ЕС ввел новую систему регистрации при въезде

Сейчас читают

Конь ворвался на участок к жительнице СНТ в Ленобласти и оторвал ей руку
«Ждала ее 9 лет»: Апина рассказала, почему ее дочь выносила суррогатная мать
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео