Средства ПВО ликвидировали 37 украинских беспилотников над территорией РФ

Наибольшее количество дронов сбили над Крымом.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
ПВО за почти три часа сбила 37 украинских БПЛА самолетного типа над Крымом, Черным и Азовским морями, над Курской и Белгородской областями, сообщает Минобороны.
В воздушном пространстве над Республикой Крым было сбито 17 беспилотных аппаратов. Еще 15 дронов уничтожили над акваторией Черного моря, по два — над Курской областью и Азовским морем, а один БПЛА был ликвидирован в небе над Белгородской областью.
С начала проведения специальной военной операции, о которой президент России Владимир Путин сообщил в конце февраля 2022 года, российские регионы регулярно становятся объектами атак со стороны вооружённых формирований ВСУ. Украинские силы применяют не только беспилотные летательные аппараты, но и наносят ракетные удары по приграничным территориям страны.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 13 окт
- Два мирных жителя ранены в результате атаки украинских БПЛА на Ростовскую область
- 13 окт
- Нефтебаза в Феодосии загорелась в результате атаки дронов ВСУ
- 12 окт
- Система РЭБ «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 605 атак дронов ВСУ
- 12 окт
- ВСУ уничтожили группу своих боевиков за попытку сдаться в плен
- 12 окт
- Расчеты FPV-дронов уничтожили пункт управления дронами ВСУ в зоне спецоперации
- 12 окт
- Крупные успехи: за неделю ВС РФ освободили пять населенных пунктов
- 11 окт
- Один человек пострадал при падении обломков БПЛА в Белгородской области
- 11 окт
- В Софийском соборе Вологды провели молебен о здравии бойцов СВО
- 8 окт
- Идет охота на дроны: как ВС РФ сбивают вражеские беспилотники
- 8 окт
- ВС РФ освободили Новогригоровку в Запорожской области
Читайте также
87%
Нашли ошибку?