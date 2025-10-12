ПВО за почти три часа сбила 37 украинских БПЛА самолетного типа над Крымом, Черным и Азовским морями, над Курской и Белгородской областями, сообщает Минобороны.

В воздушном пространстве над Республикой Крым было сбито 17 беспилотных аппаратов. Еще 15 дронов уничтожили над акваторией Черного моря, по два — над Курской областью и Азовским морем, а один БПЛА был ликвидирован в небе над Белгородской областью.

С начала проведения специальной военной операции, о которой президент России Владимир Путин сообщил в конце февраля 2022 года, российские регионы регулярно становятся объектами атак со стороны вооружённых формирований ВСУ. Украинские силы применяют не только беспилотные летательные аппараты, но и наносят ракетные удары по приграничным территориям страны.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX