Снег и заморозки? Москвичам рассказали о погоде 13 октября

Айшат Татаева
Айшат Татаева 43 0

Особенно внимательными стоит быть автомобилистам.

Погода в Москве 13 октября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Погода

В Москве 13 октября ожидается пасмурная и сырая погода

В понедельник, 13 октября, на территории Москвы и Подмосковья ожидается пасмурная и сырая погода — по прогнозу Гидрометцентра, возможны дожди, а в некоторых районах области местами пройдет мокрый снег.

Днем температура воздуха в столице составит от +4 до +6 °C, ночью показатели термометров опустятся примерно до +3 °C.

В населенных пунктах Московской области днем ожидается от +2 до +7 °C, а в ночные часы местами возможны заморозки до 0 °C.

Ветер преимущественно северо-западный и западный, с порывами от 6 до 12 м/с. Атмосферное давление прогнозируется в пределах 735–740 мм рт. ст.

Ранее рассказывал, как пережить осень без болезней и депрессии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 

Погода
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

