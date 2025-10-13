Снег и заморозки? Москвичам рассказали о погоде 13 октября

Особенно внимательными стоит быть автомобилистам.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
В Москве 13 октября ожидается пасмурная и сырая погода
В понедельник, 13 октября, на территории Москвы и Подмосковья ожидается пасмурная и сырая погода — по прогнозу Гидрометцентра, возможны дожди, а в некоторых районах области местами пройдет мокрый снег.
Днем температура воздуха в столице составит от +4 до +6 °C, ночью показатели термометров опустятся примерно до +3 °C.
В населенных пунктах Московской области днем ожидается от +2 до +7 °C, а в ночные часы местами возможны заморозки до 0 °C.
Ветер преимущественно северо-западный и западный, с порывами от 6 до 12 м/с. Атмосферное давление прогнозируется в пределах 735–740 мм рт. ст.
