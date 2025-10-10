Как пережить осень без болезней и депрессии: 5 простых шагов к крепкому иммунитету

Программа Пятого канала «Страна советов» узнала, как укрепить иммунитет и с чем связана осенняя хандра.

Чего не хватает человеку в сезон простуд

5-tv.ru

Осень — не только время ярких красок, но и период испытаний для нашего иммунитета. Сокращение светового дня, похолодание и дефицит солнца делают организм уязвимым перед вирусами. По данным исследований, уровень витамина D — одного из главных защитников — осенью падает почти на 30%.

«Чтобы понять, есть ли у вас дефицит витамина, вообще проявлений очень много. Но первое и самое яркое, которое мы видим практически у всех, это плохое настроение, это депрессия и сонливость. Частые переломы при незначительных нагрузках — это дефицит витамина D», — рассказывает терапевт, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Еделев.

А можно ли «подготовить» свой иммунитет к сезону простуд?

«И здесь мы говорим обязательно о правильном сбалансированном питании, и это должно быть на регулярной основе. Здесь мы говорим о достаточном сне, и это очень важно с точки зрения выработки новых иммунных клеток, только под воздействием мелатонина у нас вырабатываются новые иммунные клетки», — говорит иммунолог Анна Максимова.

Большей частью витамином D организм обеспечивает себя благодаря солнечному свету. Это самый естественный и эффективный способ.

Однако с сентября и до середины марта на большей части территории России солнце находится слишком низко, и те самые полезные лучи просто не доходят до кожи. Поэтому не стоит забывать включать в рацион продукты, богатые этим витамином.

«Если мы говорим о витамине D, то больше всего его содержится в продуктах питания в печени трески. Вот здесь задумайтесь, витамина D на 100 грамм может содержаться до 10 тысяч. Вот в диком лососе содержится в десять раз меньше витамина D в сравнении с печенью трески. Здесь не более 1000 единиц. Вы очень удивитесь, но на третьем месте по витамину D будут грибы лисички. Вот в лисичках может содержаться до половины витамина D в сравнении с диким лососем», — советует Еделев.

Правда, есть нюанс: в лисичках содержится так называемый D2, и всасывается он значительно хуже.

Далее в рейтинге — черная икра, масло и сыр с высоким содержанием жира.

Чем заниматься для укрепления иммунитета

5-tv.ru

Иммунитет — это сложная система, на которую влияет множество факторов. И одного витамина D тут явно недостаточно. Вот три кита, на которых держится наша иммунная система: здоровый сон, сбалансированное питание и физическая нагрузка.

«В контексте физической активности нужно подчеркнуть, что это та физическая активность, которая не сопряжена со сверхусилиями для организма. И здесь для каждого человека это сверхусилие индивидуально», — поясняет Максимова.

И один из лучших видов «адекватной физической нагрузки» — это скандинавская ходьба. Ведущий Роман Перелыгин отправился в осенний парк, чтобы лично проверить эффективность такой ходьбы с палками.

«Кристина, скандинавская ходьба — это же не просто прогулка с палками», — указывает он.

«Конечно, нет. И, кстати, грамотные бегуны часто скандинавят для того, чтобы подготовить свое сердце, в частности, к длительным марафонам и участиям в соревнованиях. Также скандинавская ходьба — это эффективный вид реабилитации, например, после инфаркта миокарда, при наличии сахарного диабета, при болезни Паркинсона и многих других, и в том числе это классный вид физической активности в формате аутдор», — отвечает инструктор по скандинавской ходьбе Кристина Володина.

Скандинавская ходьба — это уникальный вид активности, который задействует до 90% мышц тела. Она улучшает работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, что напрямую укрепляет иммунитет.

«Что самое главное в скандинавской ходьбе? Есть ряд задач. Одна из главных — идти по переменным шагам. Правая нога двигается вместе с левой рукой, точно так же, как при обычной ходьбе», — сообщает эксперт.

Что есть после активностей для иммунитета

5-tv.ru

А после такой активной прогулки самое время подкрепиться. И лучше всего — не бутербродом, а настоящим витаминным коктейлем.

«Нам потребуется апельсин, источник флавоноидов, киви, рекордсмен по содержанию витамина С, кейл, содержит кверцетин, облепиха, мощнейший антиоксидант витамин Е. Имбирь, противовоспалительное и согревающее действие, куркума, противовоспалительное действие, мед-антисептик и кокосовое молоко, это источник белка и среднецепочечных кислот», — перечисляет нутрициолог Ольга Нестерова.

Все отправляют в блендер и тщательно перемешивают. И витаминный коктейль готов.

Чтобы получить от иммунного смузи максимальную пользу, лучше пить его в первой половине дня. Идеально — на завтрак или между завтраком и обедом.

В это время организм лучше всего усвоит все витамины и антиоксиданты, а натуральные сахара из фруктов дадут заряд бодрости. На ночь такой коктейль врачи не советуют пить — это может помешать спокойному сну.

Формула крепкого иммунитета оказывается не такой уж и сложной. Это, прежде всего, внимание к дефициту витамина D, регулярная физическая активность на свежем воздухе и рацион, богатый витаминами и антиоксидантами. Помните, что лучшая защита от болезни — это профилактика.