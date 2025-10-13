Накануне он отмечал День специалистов логистического обеспечения.
Фото: www.globallookpress.com/Ashley Chan
РИА Новости: командир ВСУ проспал контратаку в Харьковской области
Командир ВСУ проспал контратаку. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
Контратаку ВСУ в районе Кондратовки на сумском направлении должен был поддержать 225-й отдельный штурмовой полк. Но он не принимал участие в этих боевых действиях.
«Военнослужащие управления полка занимались поиском своего командира Олега Ширяева, бесследно исчезнувшего после застолья в честь празднования Дня специалистов логистического обеспечения ВСУ», — уточнил источник.
В конце дня потеря нашлась. Оказалось, что Ширяев спал в одном из заброшенных строений в районе дислокации штаба полка.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ уничтожили группу своих боевиков за попытку сдаться в плен. Известно как минимум о шести погибших в результате атаки украинских беспилотников.
До этого сообщалось, что группа боевиков ВСУ вышла на связь с ВС России и попросила взять их в плен. Причиной для такого решения стало отсутствие поставок провизии. Они несколько дней тщетно запрашивали воду и еду у своего командования.
