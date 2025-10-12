ВСУ уничтожили группу своих боевиков за попытку сдаться в плен
Их наказали за отказ идти в штурм без еды и воды.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Группа украинских боевиков, которые попросили армию России взять их в плен в Харьковской области, уничтожена ударами БПЛА ВСУ. Ликвидированы как минимум шесть человек. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.
Ранее 5-tv.ru писал, что боевики ВСУ пытались сдаться в плен российским подразделениям в Харьковской области после того, как командование оставило их без снабжения. Украинцам отказали в доставке провизии и воды.
По данным российских силовых структур, таким образом командование наказало их за отказ идти в штурмы — ослабевшие от голода и жажды боевики не могли продолжать боевые действия.
Кроме того, в Сумской области для нарушителей воинской дисциплины, дезертиров и неугодных боевиков ВСУ формируют «штрафные роты».
