Группа украинских боевиков, которые попросили армию России взять их в плен в Харьковской области, уничтожена ударами БПЛА ВСУ. Ликвидированы как минимум шесть человек. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

Ранее 5-tv.ru писал, что боевики ВСУ пытались сдаться в плен российским подразделениям в Харьковской области после того, как командование оставило их без снабжения. Украинцам отказали в доставке провизии и воды.

По данным российских силовых структур, таким образом командование наказало их за отказ идти в штурмы — ослабевшие от голода и жажды боевики не могли продолжать боевые действия.

Кроме того, в Сумской области для нарушителей воинской дисциплины, дезертиров и неугодных боевиков ВСУ формируют «штрафные роты».

