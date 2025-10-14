Зима близко: первый снег выпал в нескольких российских регионах
В Башкирии из-за гололеда остановилось движение.
Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Первый снег выпал в нескольких российских регионах
Сразу несколько российских регионов оказались во власти снежного циклона. Больше всего досталось Башкирии. На скользких трассах многокилометровые пробки и десятки аварий. Автомагистраль до Уфы парализовало полностью - большегрузы проваливаются на обочине, а легковушки улетают в кювет.
Зима в октябре пришла и в Челябинскую область. Снег там будет идти еще как минимум сутки. А в Хабаровском крае жители одного из поселков замерзают в собственных квартирах. В регионе заметно подморозило. Но из-за сгоревшей котельной, которую не успели отремонтировать, тепло дали позже обычного. Дома еще не прогрелись. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 13 окт
- Поселок в Хабаровском крае остался без отопления накануне морозов
- 13 окт
- Снег и заморозки? Москвичам рассказали о погоде 13 октября
- 12 окт
- Надо утепляться: какая погода ожидает Москву 12 октября
- 11 окт
- Не сдует ветром и защитит от ливня: как выбрать надежный зонт
- 10 окт
- «Барбара» затопила дворы, дороги и парковки в «Сириусе»
- 10 окт
- Как пережить осень без болезней и депрессии: 5 простых шагов к крепкому иммунитету
- 10 окт
- Россиян предупредили об аномально холодной зиме
- 9 окт
- Зима близко: вслед за циклоном «Барбара» в Москву придет похолодание
- 9 окт
- Зима пришла: Новосибирск накрыл мощный снежный циклон
- 9 окт
- Синоптик рассказала, какой зимы ждать жителям Москвы
Читайте также
100%
Нашли ошибку?