Зима близко: первый снег выпал в нескольких российских регионах

В Башкирии из-за гололеда остановилось движение.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Первый снег выпал в нескольких российских регионах

Сразу несколько российских регионов оказались во власти снежного циклона. Больше всего досталось Башкирии. На скользких трассах многокилометровые пробки и десятки аварий. Автомагистраль до Уфы парализовало полностью - большегрузы проваливаются на обочине, а легковушки улетают в кювет.

Зима в октябре пришла и в Челябинскую область. Снег там будет идти еще как минимум сутки. А в Хабаровском крае жители одного из поселков замерзают в собственных квартирах. В регионе заметно подморозило. Но из-за сгоревшей котельной, которую не успели отремонтировать, тепло дали позже обычного. Дома еще не прогрелись. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.

