Расчет ТОС-2 разгромил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Точные попадания нанесли значительные разрушения вражескому укреплению, создав условия для успешного продвижения штурмовых подразделений.
Расчет ТОС-2 разгромил опорный пункт ВСУ
Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Центр» уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции. Самые яркие кадры из зоны СВО смотрите в материале 5-tv.ru.
Получив точные координаты цели от операторов разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), военнослужащие расчета ТОС-2 под прикрытием группы огневой поддержки и группы дозора выдвинулись в район выполнения боевой задачи. По прибытии расчет развернул машину из походного положения в боевое. Автоматизированная система управления огнем обеспечила мгновенное наведение установки на цель, после чего военнослужащие выполнили две серии выстрелов термобарических реактивных снарядов на дистанцию около 15 километров.
Корректировка удара осуществлялась расчетами БПЛА в режиме реального времени. Точные попадания нанесли значительные разрушения вражескому укреплению, создав условия для успешного продвижения штурмовых подразделений.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
