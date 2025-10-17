Расчет ЗРК «Тор-М2» сбил барражирующий боеприпас ВСУ Switchblade 600

Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» мотострелкового соединения группировки войск «Центр» осуществил прикрытие сухопутных подразделений от средств воздушного нападения ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции, сбив множество беспилотников противника, в том числе барражирующий боеприпас Switchblade 600. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Уничтожение воздушной цели было осуществлено в ходе боевого дежурства расчета в заданном районе прикрытия. Барражирующий боеприпас Switchblade 600 подлетал к позициям российских подразделений, угрожая нанести удар, когда был обнаружен оператором комплекса. После обнаружения крылатого боеприпаса военнослужащие при помощи современной аппаратуры комплекса произвели захват цели и выполнили пуск ракеты, которая успешно поразила выявленную вражескую цель на высоте более 200 м.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.