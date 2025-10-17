Силы ПВО России перехватили и уничтожили 61 беспилотник ВСУ за ночь

Сергей Добровинский
Вражеские дроны были сбиты над Крымом, Ростовской, Брянской и другими областями.

Где ПВО поразила украинские беспилотники минувшей ночью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Спецоперация

За прошедшую ночь с 23:00 16 октября до 7:00 17 октября дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Над территорией Республики Крым сбили 32 БПЛА, над территорией Ростовской области — 13, над акваторией Черного моря — шесть.

Пять дронов обезвредили над территорией Брянской области, и еще по два — над территориями Тульской области и Московского региона. Также один беспилотник поразили над территорией Курской области.

Ранее 5 -tv.ru писал, что в ночь с 15 на 16 октября российская ПВО уничтожила 51 украинский БПЛА.

С самого начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ. Украинские формирования используют для нападений не только беспилотные летательные аппараты, но и осуществляют ракетные удары по приграничным районам страны.

Спецоперация
