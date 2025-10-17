Силы ПВО России перехватили и уничтожили 61 беспилотник ВСУ за ночь
Вражеские дроны были сбиты над Крымом, Ростовской, Брянской и другими областями.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
За прошедшую ночь с 23:00 16 октября до 7:00 17 октября дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Над территорией Республики Крым сбили 32 БПЛА, над территорией Ростовской области — 13, над акваторией Черного моря — шесть.
Пять дронов обезвредили над территорией Брянской области, и еще по два — над территориями Тульской области и Московского региона. Также один беспилотник поразили над территорией Курской области.
Ранее 5 -tv.ru писал, что в ночь с 15 на 16 октября российская ПВО уничтожила 51 украинский БПЛА.
С самого начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ. Украинские формирования используют для нападений не только беспилотные летательные аппараты, но и осуществляют ракетные удары по приграничным районам страны.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 17 окт
- Расчет ЗРК «Тор-М2» сбил барражирующий боеприпас ВСУ Switchblade 600. Лучшее видео из зоны СВО
- 17 окт
- Ка-52М ударил по «опорнику» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 16 окт
- Силы ПВО России за ночь перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник
- 16 окт
- Новороссийские десантники отработали штурм опорников ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 16 окт
- Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 15 окт
- Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения Алексеевки
- 15 окт
- Российские силы ПВО за ночь уничтожили 59 украинских беспилотников
- 15 окт
- Расчет РСЗО «Град» уничтожил пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 15 окт
- Расчет ТОС-2 разгромил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 14 окт
- ВС РФ освободили населенный пункт Балаган в ДНР
Читайте также
100%
Нашли ошибку?