Силы ПВО Росси за ночь перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 26 0

Дроны сбили над Саратовской, Волгоградской, Ростовской и другими областями.

Какие регионы России атаковали украинские беспилотники

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 51 беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ.

Больше всего БПЛА поразили над Саратовской и Волгоградской областями — 12 и 11 соответственно. Восемь дронов уничтожили над территорией Ростовской области, шесть — над Республикой Крым.

По четыре БПЛА поразили над Брянской и Воронежской областями, три — над Белгородской областью. Еще по одному беспилотнику обезвредили над территорией Курской области, а также на Черным и Азовским морями.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ночь с 16 на 15 октября дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 59 украинских БПЛА самолетного типа.

Спецоперация

С самого начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ. Украинские формирования используют для нападений не только беспилотные летательные аппараты, но и осуществляют ракетные удары по приграничным районам страны.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
