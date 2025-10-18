Осторожно, гололед! Когда в Москву придут первые заморозки

Если в этот период пойдет снег, то в городе начнет формироваться снежный покров.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Синоптик Ильина: первые морозы придут в Москву в середине ноября
Примерно к середине ноября в московском регионе ожидается устойчивое понижение температуры. Первые заморозки возможны после 15 ноября. Об этом в беседе с "Известиями" рассказала специалист прогностического центра «Метео» Александра Ильина.
По словам специалиста, если в этот период выпадет снег, в столице начнет формироваться снежный покров. Однако, уточнила Ильина, устойчивый слой снега установится только в начале декабря либо в первой декаде зимы.
Эксперты центра погоды «Фобос» прогнозируют, что декабрь в Москве будет теплее климатической нормы примерно на два градуса. В первой половине месяца ожидается относительно мягкая погода, а ближе к концу декабря, к новогодним праздникам, температура может опуститься до –6...–10 °C. В это время возможны небольшие снегопады, которые придадут городу привычный зимний облик без сильных морозов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 17 окт
- Сидим дома и утепляемся: какая погода будет на выходных в Москве
- 17 окт
- А солнце выйдет? Какая погода ожидает москвичей 17 октября
- 16 окт
- С зонтами не прощаемся: москвичам рассказали о погоде 16 октября
- 15 окт
- До конца года — без тепла: погода в России переходит в зимний режим
- 14 окт
- Зима близко: первый снег выпал в нескольких российских регионах
- 13 окт
- Поселок в Хабаровском крае остался без отопления накануне морозов
- 13 окт
- Снег и заморозки? Москвичам рассказали о погоде 13 октября
- 12 окт
- Надо утепляться: какая погода ожидает Москву 12 октября
- 11 окт
- Не сдует ветром и защитит от ливня: как выбрать надежный зонт
- 10 окт
- «Барбара» затопила дворы, дороги и парковки в «Сириусе»
Читайте также
93%
Нашли ошибку?