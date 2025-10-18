Осторожно, гололед! Когда в Москву придут первые заморозки

Синоптик Ильина: первые морозы придут в Москву в середине ноября

Примерно к середине ноября в московском регионе ожидается устойчивое понижение температуры. Первые заморозки возможны после 15 ноября. Об этом в беседе с "Известиями" рассказала специалист прогностического центра «Метео» Александра Ильина.

По словам специалиста, если в этот период выпадет снег, в столице начнет формироваться снежный покров. Однако, уточнила Ильина, устойчивый слой снега установится только в начале декабря либо в первой декаде зимы.

Эксперты центра погоды «Фобос» прогнозируют, что декабрь в Москве будет теплее климатической нормы примерно на два градуса. В первой половине месяца ожидается относительно мягкая погода, а ближе к концу декабря, к новогодним праздникам, температура может опуститься до –6...–10 °C. В это время возможны небольшие снегопады, которые придадут городу привычный зимний облик без сильных морозов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

