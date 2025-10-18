Мерц выразил надежду на урегулирование на Украине после встречи Путина и Трампа

Накануне в Вашингтоне американский лидер провел переговоры с Владимиром Зеленским.
Успех плана президента США Дональда Трампа по прекращению войны секторе Газа может оказать влияние на процесс урегулирования украинского конфликта. Поэтому, по мнению канцлера Германии Фридриха Мерца, будущая встреча Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште укрепляет надежду на прекращение кризиса.
Соответствующее заявление политик сделал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Мерц отметил, что президент США осознает свою ответственность за результаты переговоров, а также понимает, какие возможности сосредоточены сейчас в его руках.
«Если план из 20 пунктов по прекращению войны в Газе послужит образцом успеха этого президентства, он продолжит уделять внимание Украине и стремиться к прекращению конфликта там. Объявление о встрече с Путиным в Будапеште еще больше укрепляет эту надежду», — сказал канцлер.
Прежде в Белом доме состоялся закрытый обед, на котором присутствовал лидер киевского режима Владимир Зеленский. Это была его третья личная встреча с Трампом в 2025 году. Днем ранее американский президент провел продолжительный телефонный разговор с Владимиром Путиным, а затем было объявлено о грядущем очном продолжении беседы в Будапеште.
Зарубежные аналитики и журналисты подчеркивают, что после этого диалога тон Трампа стал «примирительным», и надежды Зеленского на поставку американских крылатых ракет и другую помощь, вероятно, окажется напрасной. В частности портал Axios со ссылкой на источники заявлял, что на переговоры Трампа с Зеленским в Белом доме были жесткими, и на это повлиял диалог с Путиным.
Тем временем премьер-министр Виктор Орбан сообщил о создании оргкомитета по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, необходимые организационные работы начались в четверг вечером.
