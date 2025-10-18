Мерц выразил надежду на урегулирование на Украине после встречи Путина и Трампа

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова

Накануне в Вашингтоне американский лидер провел переговоры с Владимиром Зеленским.

Чего ждет канцлер Германии Мерц от встречи Путина и Трампа

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Успех плана президента США Дональда Трампа по прекращению войны секторе Газа может оказать влияние на процесс урегулирования украинского конфликта. Поэтому, по мнению канцлера Германии Фридриха Мерца, будущая встреча Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште укрепляет надежду на прекращение кризиса.

Соответствующее заявление политик сделал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Мерц отметил, что президент США осознает свою ответственность за результаты переговоров, а также понимает, какие возможности сосредоточены сейчас в его руках.

«Если план из 20 пунктов по прекращению войны в Газе послужит образцом успеха этого президентства, он продолжит уделять внимание Украине и стремиться к прекращению конфликта там. Объявление о встрече с Путиным в Будапеште еще больше укрепляет эту надежду», — сказал канцлер.

Прежде в Белом доме состоялся закрытый обед, на котором присутствовал лидер киевского режима Владимир Зеленский. Это была его третья личная встреча с Трампом в 2025 году. Днем ранее американский президент провел продолжительный телефонный разговор с Владимиром Путиным, а затем было объявлено о грядущем очном продолжении беседы в Будапеште.

Зарубежные аналитики и журналисты подчеркивают, что после этого диалога тон Трампа стал «примирительным», и надежды Зеленского на поставку американских крылатых ракет и другую помощь, вероятно, окажется напрасной. В частности портал Axios со ссылкой на источники заявлял, что на переговоры Трампа с Зеленским в Белом доме были жесткими, и на это повлиял диалог с Путиным.

Тем временем премьер-министр Виктор Орбан сообщил о создании оргкомитета по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, необходимые организационные работы начались в четверг вечером.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как западная пресса отреагировала на встречу Трампа и Зеленского.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака

