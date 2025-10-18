Убираем пуховики: какая погода ожидает россиян в ближайшие 10 дней

Температура в европейской части страны будет выше нормы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
На европейской территории России, в северной части страны и в центральных регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов температура в ближайшие 10 дней будет выше нормы. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Прогнозируется, что в течение ближайших десяти дней будет усредненная температура», — уточнил метеоролог.
Ранее 5-tv.ru писал, что этой зимой россияне могут ожидать увеличения количества теплых дней в два-три раза. Об этом в разговоре с «Известиями» сообщил климатолог Алексей Кокорин. Эксперт отмечал, что такая тенденция связана с глобальным потеплением.
Меняющийся годовой климатический цикл уже значительно повлиял на погоду на всей территории нашей страны. Россия расположена близко к нагревающимся океанам, из-за чего природные катаклизмы отражаются на нашем климате особенно ощутимо. При этом, сезон 2025/26 года может стать одним из самых непредсказуемых за всю историю метеонаблюдений, ведущихся с 1779 года.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 18 окт
- Острые катаклизмы: число теплых дней этой зимой вырастет в разы
- 18 окт
- Осторожно, гололед! Когда в Москву придут первые заморозки
- 17 окт
- Сидим дома и утепляемся: какая погода будет на выходных в Москве
- 17 окт
- А солнце выйдет? Какая погода ожидает москвичей 17 октября
- 16 окт
- С зонтами не прощаемся: москвичам рассказали о погоде 16 октября
- 15 окт
- До конца года — без тепла: погода в России переходит в зимний режим
- 14 окт
- Зима близко: первый снег выпал в нескольких российских регионах
- 13 окт
- Поселок в Хабаровском крае остался без отопления накануне морозов
- 13 окт
- Снег и заморозки? Москвичам рассказали о погоде 13 октября
- 12 окт
- Надо утепляться: какая погода ожидает Москву 12 октября
Читайте также
93%
Нашли ошибку?