Убираем пуховики: какая погода ожидает россиян в ближайшие 10 дней

Сергей Добровинский
Температура в европейской части страны будет выше нормы.

Какая погода будет в России в ближайшие 10 дней

Погода

На европейской территории России, в северной части страны и в центральных регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов температура в ближайшие 10 дней будет выше нормы. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Прогнозируется, что в течение ближайших десяти дней будет усредненная температура», — уточнил метеоролог.

Ранее 5-tv.ru писал, что этой зимой россияне могут ожидать увеличения количества теплых дней в два-три раза. Об этом в разговоре с «Известиями» сообщил климатолог Алексей Кокорин. Эксперт отмечал, что такая тенденция связана с глобальным потеплением.

Меняющийся годовой климатический цикл уже значительно повлиял на погоду на всей территории нашей страны. Россия расположена близко к нагревающимся океанам, из-за чего природные катаклизмы отражаются на нашем климате особенно ощутимо. При этом, сезон 2025/26 года может стать одним из самых непредсказуемых за всю историю метеонаблюдений, ведущихся с 1779 года.

Погода
