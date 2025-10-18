Острые катаклизмы: число теплых дней этой зимой вырастет в разы

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 34 0

Новый сезон готовит настоящие испытания россиянам.

Какая зима будет в России в этом году 2025-2026

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Sirijit Jongcha

Климатолог Кокорин: этой зимой число теплых дней вырастет в несколько раз

Этой зимой россияне могут ожидать существенное увеличение количества теплых дней, а именно, в два-три раза. Об этом в разговоре с «Известиями» рассказал климатолог Алексей Кокорин.

По мнению эксперта, такие изменения можно обосновать глобальной экологической повесткой. Из-за близкого расположения России к нагревающимся океанам, природные катаклизмы ощущаются особенно остро.

Тем не менее, сезон 2025/26 года может стать одним из самых непредсказуемых за всю историю метеонаблюдений, ведущихся с 1779 года. По мнению синоптиков, предстоящая зима готовит перепады температуры, сильные снегопады и редкие для некоторых регионов явления, например, ледяной дождь.

Российские метеорологи отметили, что страна уже ощущает кардинально изменения в годовом климатическом цикле. И прощание с суровыми зимами — одна из главных особенностей этого перехода.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что первые заморозки в Москве возможны после 15 ноября. При этом, на днях сразу в нескольких регионах России уже выпал первый снег.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

