Острые катаклизмы: число теплых дней этой зимой вырастет в разы

Новый сезон готовит настоящие испытания россиянам.
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Sirijit Jongcha
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Климатолог Кокорин: этой зимой число теплых дней вырастет в несколько раз
Этой зимой россияне могут ожидать существенное увеличение количества теплых дней, а именно, в два-три раза. Об этом в разговоре с «Известиями» рассказал климатолог Алексей Кокорин.
По мнению эксперта, такие изменения можно обосновать глобальной экологической повесткой. Из-за близкого расположения России к нагревающимся океанам, природные катаклизмы ощущаются особенно остро.
Тем не менее, сезон 2025/26 года может стать одним из самых непредсказуемых за всю историю метеонаблюдений, ведущихся с 1779 года. По мнению синоптиков, предстоящая зима готовит перепады температуры, сильные снегопады и редкие для некоторых регионов явления, например, ледяной дождь.
Российские метеорологи отметили, что страна уже ощущает кардинально изменения в годовом климатическом цикле. И прощание с суровыми зимами — одна из главных особенностей этого перехода.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что первые заморозки в Москве возможны после 15 ноября. При этом, на днях сразу в нескольких регионах России уже выпал первый снег.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 18 окт
- Осторожно, гололед! Когда в Москву придут первые заморозки
- 17 окт
- Сидим дома и утепляемся: какая погода будет на выходных в Москве
- 17 окт
- А солнце выйдет? Какая погода ожидает москвичей 17 октября
- 16 окт
- С зонтами не прощаемся: москвичам рассказали о погоде 16 октября
- 15 окт
- До конца года — без тепла: погода в России переходит в зимний режим
- 14 окт
- Зима близко: первый снег выпал в нескольких российских регионах
- 13 окт
- Поселок в Хабаровском крае остался без отопления накануне морозов
- 13 окт
- Снег и заморозки? Москвичам рассказали о погоде 13 октября
- 12 окт
- Надо утепляться: какая погода ожидает Москву 12 октября
- 11 окт
- Не сдует ветром и защитит от ливня: как выбрать надежный зонт
93%
Нашли ошибку?