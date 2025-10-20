Танки Т-72Б3М уничтожили опорники ВСУ на харьковском направлении

Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск «Север» уничтожили опорные пункты, боевую технику и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО на харьковском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Танкисты нанесли удар по позициям, технике и личному составу ВСУ в лесном массиве. C помощью дронов-разведчиков российские бойцы обнаружили замаскированные опорные пункты ВСУ и передали координаты танкистам, которые сразу выдвинулись на закрытую огневую позицию и ударили снарядами по украинским боевикам.

Стрельба по навесной траектории с закрытых позиций позволяет танкистам атаковать незамеченными. Системы радиоэлектронной борьбы и антидроновые козырьки позволяют защитить узлы, агрегаты и экипаж танка от ударов FPV-дронов и гексакоптеров ВСУ. Отстрелявшись, танкисты поменяли позиции.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

