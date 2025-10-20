Танки Т-72Б3М уничтожили опорники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 17 0

Также украинские боевики лишились техники.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Танки Т-72Б3М уничтожили опорники ВСУ на харьковском направлении

Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск «Север» уничтожили опорные пункты, боевую технику и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО на харьковском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru. 

Танкисты нанесли удар по позициям, технике и личному составу ВСУ в лесном массиве. C помощью дронов-разведчиков российские бойцы обнаружили замаскированные опорные пункты ВСУ и передали координаты танкистам, которые сразу выдвинулись на закрытую огневую позицию и ударили снарядами по украинским боевикам. 

Стрельба по навесной траектории с закрытых позиций позволяет танкистам атаковать незамеченными. Системы радиоэлектронной борьбы и антидроновые козырьки позволяют защитить узлы, агрегаты и экипаж танка от ударов FPV-дронов и гексакоптеров ВСУ. Отстрелявшись, танкисты поменяли позиции.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
18 окт
Российская армия освободила Плещеевку в ДНР
18 окт
«Относятся хорошо»: пленный украинский боевик рассказал о дружелюбии бойцов ВС РФ
18 окт
Трамп вел себя жестко на встрече с Зеленским
18 окт
Финская компания решила зарегистрировать пять товарных знаков в России
18 окт
Ка-52М нанес удар по личному составу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
18 окт
Расчет САУ «Мста-С» сорвал ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
17 окт
Силы ПВО России перехватили и уничтожили 61 беспилотник ВСУ за ночь
17 окт
Расчет ЗРК «Тор-М2» сбил барражирующий боеприпас ВСУ Switchblade 600. Лучшее видео из зоны СВО
17 окт
Ка-52М ударил по «опорнику» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
16 окт
Силы ПВО России за ночь перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник
+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:10
Две трети немцев считают, что украинским беженцам не нужно платить пособия
6:00
Танки Т-72Б3М уничтожили опорники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака
5:40
«Деревянная»: Ольга Серябкина отпраздновала пятую годовщину свадьбы в Париже
5:20
Аэропорт Пулково возобновил прием и отправку рейсов
5:15
«Работали профессионалы»: владелец галереи в Париже об ограблении Лувра

Сейчас читают

«Всего 4 минуты»: министр культуры Франции рассказала о деталях похищения экспонатов Лувра
Научиться понимать искусство: как находить скрытые смыслы в книгах, кино и картинах
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео