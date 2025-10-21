В Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана

Вечером 20 октября в Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Причиной стал густой туман, накрывший регион. Предупреждение синоптиков будет действовать до девяти утра вторника, 21 октября. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Жителей и гостей региона призывают быть осторожнее на дорогах, поскольку видимость местами значительно снижается. По прогнозам метеорологов, ночью ожидается также небольшой дождь.

Несмотря на ухудшение погодных условий, температура воздуха в Москве и Подмосковье в ближайшие дни останется выше климатической нормы для октября.

Самым теплым днем недели станет суббота — воздух прогреется до плюс десяти градусов по Цельсию.

Синоптики отмечают, что серьезного похолодания и выпадения снега в столичном регионе до конца месяца не прогнозируется.

