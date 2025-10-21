В Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана

Предупреждение действует до утра 21 октября, ночью ожидается дождь и ухудшение видимости на дорогах.
Фото: © РИА Новости/ Евгений Биятов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Вечером 20 октября в Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Причиной стал густой туман, накрывший регион. Предупреждение синоптиков будет действовать до девяти утра вторника, 21 октября. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
Жителей и гостей региона призывают быть осторожнее на дорогах, поскольку видимость местами значительно снижается. По прогнозам метеорологов, ночью ожидается также небольшой дождь.
Несмотря на ухудшение погодных условий, температура воздуха в Москве и Подмосковье в ближайшие дни останется выше климатической нормы для октября.
Самым теплым днем недели станет суббота — воздух прогреется до плюс десяти градусов по Цельсию.
Синоптики отмечают, что серьезного похолодания и выпадения снега в столичном регионе до конца месяца не прогнозируется.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 18 окт
- Синоптики сообщили о начале «предзимья» в России
- 18 окт
- Убираем пуховики: какая погода ожидает россиян в ближайшие 10 дней
- 18 окт
- Острые катаклизмы: число теплых дней этой зимой вырастет в разы
- 18 окт
- Осторожно, гололед! Когда в Москву придут первые заморозки
- 17 окт
- Сидим дома и утепляемся: какая погода будет на выходных в Москве
- 17 окт
- А солнце выйдет? Какая погода ожидает москвичей 17 октября
- 16 окт
- С зонтами не прощаемся: москвичам рассказали о погоде 16 октября
- 15 окт
- До конца года — без тепла: погода в России переходит в зимний режим
- 14 окт
- Зима близко: первый снег выпал в нескольких российских регионах
- 13 окт
- Поселок в Хабаровском крае остался без отопления накануне морозов
93%
Нашли ошибку?