В Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 20 0

Предупреждение действует до утра 21 октября, ночью ожидается дождь и ухудшение видимости на дорогах.

Какая погода в Подмосковье

Фото: © РИА Новости/ Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Вечером 20 октября в Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Причиной стал густой туман, накрывший регион. Предупреждение синоптиков будет действовать до девяти утра вторника, 21 октября. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Жителей и гостей региона призывают быть осторожнее на дорогах, поскольку видимость местами значительно снижается. По прогнозам метеорологов, ночью ожидается также небольшой дождь.

Несмотря на ухудшение погодных условий, температура воздуха в Москве и Подмосковье в ближайшие дни останется выше климатической нормы для октября.

Самым теплым днем недели станет суббота — воздух прогреется до плюс десяти градусов по Цельсию.

Синоптики отмечают, что серьезного похолодания и выпадения снега в столичном регионе до конца месяца не прогнозируется.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
18 окт
Синоптики сообщили о начале «предзимья» в России
18 окт
Убираем пуховики: какая погода ожидает россиян в ближайшие 10 дней
18 окт
Острые катаклизмы: число теплых дней этой зимой вырастет в разы
18 окт
Осторожно, гололед! Когда в Москву придут первые заморозки
17 окт
Сидим дома и утепляемся: какая погода будет на выходных в Москве
17 окт
А солнце выйдет? Какая погода ожидает москвичей 17 октября
16 окт
С зонтами не прощаемся: москвичам рассказали о погоде 16 октября
15 окт
До конца года — без тепла: погода в России переходит в зимний режим
14 окт
Зима близко: первый снег выпал в нескольких российских регионах
13 окт
Поселок в Хабаровском крае остался без отопления накануне морозов
+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.36
0.38 94.38
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:59
«Никогда такого не было»: подробности инцидента с Пенкиным в Новосибирске
1:41
Раздражение зашкаливает: европейцы собрались сорвать встречу Путина и Трампа
1:22
В Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана
1:09
Словакия допустила, что поддержит 19-й пакет санкций ЕС против России
0:54
В Батайске из жилого дома эвакуировали 20 человек после атаки дрона боевиков ВСУ
0:37
Трамп предупредил о высокой цене для многих, если не будет сделки по Украине

Сейчас читают

«Свобода от России»: в Литве цены на отопление заставляют население сокращать расходы
Боня подала в суд на невесту Лепса из-за обвинений в проституции
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео