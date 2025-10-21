«Нужна серьезная подготовка»: Песков о сроках новой встречи Путина и Трампа

Спекуляции в западных СМИ прокомментировали в Кремле.

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Песков: Путин и Трамп не называли точных сроков новой встречи

Несмотря на визит венгерского дипломата в США, говорить о конкретном, согласованном плане действий пока еще рано.

По данным CNN, встреча Лаврова и Рубио, которая воспринималась фактически как предвестник саммита глав двух государств, в ближайшее время может и не состояться. А значит и саммит в Будапеште может пройти поздней, чем ожидалось.

Спекуляции в западных СМИ уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что подготовка к столь ответственному событию — сложное дело, которое зависит от многих факторов.

«У нас есть понимание президентов, но нельзя отложить то, что не фиксировалось. Ни президент Трамп, ни Путин не называли точных сроков. Нужна подготовка, серьезная подготовка. Вы слышали заявления и американской стороны, и нашей, что на это может потребоваться время», — отметил представитель президента.

Информацию подтверждают и в США. Издание Axios со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что встреча Трампа и Путина состоится не в ближайшее время.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
