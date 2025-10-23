Система «Земледелие» блокировала снабжение ВСУ на красноармейском направлении

Расчет инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» группировки войск «Центр» блокировал маршруты перемещения и снабжения формирований ВСУ на красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Получив разведданные о скоплении живой силы и техники украинских боевиков, инженеры заминировали участок в тыловом районе формирований ВСУ, блокировав пути отхода и маршруты подвоза снабжения на красноармейском направлении специальной военной операции.

Расчет ИСДМ оперативно выдвинулся на позицию, развернул систему и произвел залп 122-мм реактивными снарядами с программируемыми боеприпасами, создав минные заграждения на участке высокой активности ВСУ. После выполнения задачи боевую машину вывели из опасной зоны.

Результаты объективного контроля подтвердили эффективность заминированного участка местности, зафиксировав уничтожение живой силы и техники ВСУ во время отступления.

Система «Земледелие» уникальна тем, что способна создавать «интеллектуальные» минные поля на расстоянии до 15 километров. Программируемые боеприпасы с функцией самоликвидации позволяют гибко управлять минными заграждениями.

Комплекс «Земледелие», включающий пусковую установку на 50 боеприпасов и транспортно-заряжающую машину, способен за короткое время создавать минные поля площадью в несколько гектаров. Это позволяет эффективно блокировать транспортные артерии противника, пути его ротации и потенциальные направления контратак.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

