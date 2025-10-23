Мирная жительница в Брянской области погибла при атаке беспилотника ВСУ

Александра Якимчук
Александра Якимчук

Украинские боевики нанесли целенаправленный удар по движущемуся гражданскому транспорту.

Дрон ВСУ убил жительницу Брянской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Мирная жительница в Брянской области погибла при атаке беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его данным, в селе Новые Юрковичи Климовского района был нанесен целенаправленный удар FPV-дроном по движущемуся гражданскому транспорту.

«В результате террористической атаки, к сожалению, погибла женщина, которая была за рулем автомобиля», — говорится в сообщении Богомаза.

Глава области выразил соболезнования родным погибшей и пообещал им оказать всю необходимую поддержку и материальную помощь.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов Белгородской области. Под обстрел дважды попал город Грайворон, село Новостроевка-Первая, село Зозули, поселок Октябрьский и город Шебекино.

