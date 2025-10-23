В Воронежской области восемь домов повреждены из-за атак ВСУ

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 24 0

Также оказалось испорчено несколько автомобилей.

Атаки беспилотников на Воронежскую область — 23 октября

Фото: © РИА Новости/Ксения Михайлова

В результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Воронежскую область были повреждены восемь частных домов и четыре автомобиля. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«В одном из сел повреждены восемь частных домов: в них нарушено остекление, посечены фасады и кровли», — говорится в публикации.

В одном из домов произошел пожар на кровле, который оперативно ликвидировали. Оценка ущерба продолжается, пострадавших, по предварительным данным, нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мирная жительница Брянской области погибла в результате атаки беспилотника ВСУ. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что в селе Новые Юрковичи Климовского района FPV-дрон нанес удар по движущемуся гражданскому транспорту. Женщина, находившаяся за рулем автомобиля, погибла.

С начала специальной военной операции, о которой объявил президент РФ Владимир Путин в феврале 2022 года, регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ. Противник использует как беспилотники, так и ракетные удары.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

