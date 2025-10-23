«Что полюбили давно, всегда останется любимым»: Бузова сравнила Буланову с бутербродом и гречкой

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 36 0

Популярные в прошлом артисты снова в тренде у зумеров, потому что их творчество — «вкусное».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Величкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Ольга Бузова

Бузова сравнила Буланову с бутербродом и гречкой

Певица и телеведущая Ольга Бузова на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория» прокомментировала феномен новой волны популярности у зумеров заслуженных и народных артистов российской эстрады — Кадышевой, Булановой и других. Она сравнила это со вкусами в еде. По словам артистки, сколько бы человек ни наслаждался изысканными яствами в ресторанах, в конце концов все равно захочется знакомых домашних блюд.

«В какой бы ты ресторан ни пошел, все равно гречка с сосиской, или горячий бутерброд с чаем, или просто бутерброд с колбаской и чаем, крепким, с сахаром, всегда ближе», — поделилась мнением Бузова.

При этом певица поспешила отметить, что не считает Буланову «горячим бутербродом». Она объяснила, что музыка, которую люди полюбили давным-давно, всегда будет для них привлекательнее, хотя в моменте приоритеты и интересы могут меняться.

«Мы все равно возвращаемся к нашим истокам, к той музыке, под которую мы плакали. Почему вы не вспоминаете „Иванушки Интернешнл“, про Сергея Жукова и „Руки Вверх“?», — подчеркнула артистка.

По мнению Бузовой, ее будет ждать такая же новая волна популярности — певица уверена, что когда ей будет 60 лет, ее хит «Мало половин» заиграет новыми красками.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова высказалась о ситуации со взломом ее аккаунта мошенниками.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Ольга Бузова
23 окт
«Готовы с Ольгой пить коньяк»: Губерниев и Бузова записали совместную песню
23 окт
«В душу нагадили!» — Ольга Бузова о ситуации со взломом ее аккаунта мошенниками
23 окт
«Через 15-20 лет все будут говорить только обо мне»: Бузова верит в свою музыку
23 окт
Ольга Бузова честно рассказала, от чего страдали все ее мужчины
20 окт
«Меня жестко ломают»: мошенники добрались до аккаунта Бузовой
20 окт
«Я с удовольствием!» — Шаляпин заявил о готовности встречаться с Бузовой
17 окт
«Начинает ковырять»: Ольга Бузова объяснила, чем ее страшат походы к психологу
17 окт
«Я хочу замуж»: Ольга Бузова мечтает снова надеть белое платье и сыграть свадьбу
15 окт
«Я все-таки народная артистка»: чем жертвует Ольга Бузова ради фанатов
14 окт
«Кутить и еще раз кутить»: Прохор Шаляпин упрекнул Ольгу Бузову
+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.27
-0.38 94.39
-0.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:40
В Кисловодске СК проверяет всадников в масках, которые напали на пенсионеров
22:22
«Красавица наша!» — Хоркина о победе Мельниковой на чемпионате мира
22:20
В Москве для реализации программы реновации в сентябре возвели 18 новостроек
22:03
«Выступления были чистыми»: гимнастка Мельникова прокомментировала свою победу на ЧМ 
22:02
На такое способны только боги: Губерниев прокомментировал победу Мельниковой на ЧМ
21:44
«Что полюбили давно, всегда останется любимым»: Бузова сравнила Буланову с бутербродом и гречкой

Сейчас читают

«Скоро мы выпустим свое»: Михайлов анонсировал ростовые куклы со своим лицом
«Большое горе»: семья Сергея Жигунова потеряла близкого человека
Суд приговорил блогера Сидоропуло к шести годам колонии
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео