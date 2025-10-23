«Что полюбили давно, всегда останется любимым»: Бузова сравнила Буланову с бутербродом и гречкой
Популярные в прошлом артисты снова в тренде у зумеров, потому что их творчество — «вкусное».
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Величкин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Бузова сравнила Буланову с бутербродом и гречкой
Певица и телеведущая Ольга Бузова на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория» прокомментировала феномен новой волны популярности у зумеров заслуженных и народных артистов российской эстрады — Кадышевой, Булановой и других. Она сравнила это со вкусами в еде. По словам артистки, сколько бы человек ни наслаждался изысканными яствами в ресторанах, в конце концов все равно захочется знакомых домашних блюд.
«В какой бы ты ресторан ни пошел, все равно гречка с сосиской, или горячий бутерброд с чаем, или просто бутерброд с колбаской и чаем, крепким, с сахаром, всегда ближе», — поделилась мнением Бузова.
При этом певица поспешила отметить, что не считает Буланову «горячим бутербродом». Она объяснила, что музыка, которую люди полюбили давным-давно, всегда будет для них привлекательнее, хотя в моменте приоритеты и интересы могут меняться.
«Мы все равно возвращаемся к нашим истокам, к той музыке, под которую мы плакали. Почему вы не вспоминаете „Иванушки Интернешнл“, про Сергея Жукова и „Руки Вверх“?», — подчеркнула артистка.
По мнению Бузовой, ее будет ждать такая же новая волна популярности — певица уверена, что когда ей будет 60 лет, ее хит «Мало половин» заиграет новыми красками.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова высказалась о ситуации со взломом ее аккаунта мошенниками.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 23 окт
- «Готовы с Ольгой пить коньяк»: Губерниев и Бузова записали совместную песню
- 23 окт
- «В душу нагадили!» — Ольга Бузова о ситуации со взломом ее аккаунта мошенниками
- 23 окт
- «Через 15-20 лет все будут говорить только обо мне»: Бузова верит в свою музыку
- 23 окт
- Ольга Бузова честно рассказала, от чего страдали все ее мужчины
- 20 окт
- «Меня жестко ломают»: мошенники добрались до аккаунта Бузовой
- 20 окт
- «Я с удовольствием!» — Шаляпин заявил о готовности встречаться с Бузовой
- 17 окт
- «Начинает ковырять»: Ольга Бузова объяснила, чем ее страшат походы к психологу
- 17 окт
- «Я хочу замуж»: Ольга Бузова мечтает снова надеть белое платье и сыграть свадьбу
- 15 окт
- «Я все-таки народная артистка»: чем жертвует Ольга Бузова ради фанатов
- 14 окт
- «Кутить и еще раз кутить»: Прохор Шаляпин упрекнул Ольгу Бузову
100%
Нашли ошибку?