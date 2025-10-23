«Что полюбили давно, всегда останется любимым»: Бузова сравнила Буланову с бутербродом и гречкой

Бузова сравнила Буланову с бутербродом и гречкой

Певица и телеведущая Ольга Бузова на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория» прокомментировала феномен новой волны популярности у зумеров заслуженных и народных артистов российской эстрады — Кадышевой, Булановой и других. Она сравнила это со вкусами в еде. По словам артистки, сколько бы человек ни наслаждался изысканными яствами в ресторанах, в конце концов все равно захочется знакомых домашних блюд.

«В какой бы ты ресторан ни пошел, все равно гречка с сосиской, или горячий бутерброд с чаем, или просто бутерброд с колбаской и чаем, крепким, с сахаром, всегда ближе», — поделилась мнением Бузова.

При этом певица поспешила отметить, что не считает Буланову «горячим бутербродом». Она объяснила, что музыка, которую люди полюбили давным-давно, всегда будет для них привлекательнее, хотя в моменте приоритеты и интересы могут меняться.

«Мы все равно возвращаемся к нашим истокам, к той музыке, под которую мы плакали. Почему вы не вспоминаете „Иванушки Интернешнл“, про Сергея Жукова и „Руки Вверх“?», — подчеркнула артистка.

По мнению Бузовой, ее будет ждать такая же новая волна популярности — певица уверена, что когда ей будет 60 лет, ее хит «Мало половин» заиграет новыми красками.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова высказалась о ситуации со взломом ее аккаунта мошенниками.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — у Пятого канала в мессенджере MAX.