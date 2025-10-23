«В душу нагадили!» — Ольга Бузова о ситуации со взломом ее аккаунта мошенниками

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 49 0

Артистка собирается обратиться за помощью в правозащитную структуру.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Тема:
Ольга Бузова

Певица Ольга Бузова сравнила взлом ее аккаунта с кражей личности

Украсть аккаунт в соцсети все равно, что незаконно забрать у человека его личность. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявила телеведущая и певица Ольга Бузова на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория».

По ее словам, после того, как она сама пережила взлом аферистами, эмоции зашкаливали. Ситуацию артистка охарактеризовала как крайне неприятную.

«Просто верю в то, что все наладится. Меня столько раз взламывали. Это не то, чтобы боль. Это противно, неприятно. Вчера приехала домой и в первый раз после поездки возвращалась с комом в горле и со слезами на глазах. Потому что реально ощущение, что к тебе залезли в душу, нагадили, натоптали!» — пояснила она.

Помимо этого, исполнительница заметила, что кражу блога можно сравнить с удержанием у хозяина квартиры в ней же.

«Я написала в своем Telegram-канале, имейте в виду, я сейчас там, что это, как если бы зашли в твою квартиру, привязали тебя к стулу и не для того, чтобы с тобой поиграться или сделать тебе приятно, а для того, чтобы ты смотрел за тем, как роются в твоих вещах. Вот такое ощущение, конечно, очень неприятно», — поделилась артистка.

При этом она указала на частные подобные происшествия со звездами, профили которых также подверглись атакам злоумышленников.

«Я везде первая, но не здесь. Здесь я стала закуской. И уже было много взломов популярных личностей. Телеведущая Ксения Бородина, модель Оксана Самойлова, блогеры Ида Галич и Дима Масленников, и еще огромное количество человек», — подчеркнула Ольга.

К тому же она напомнила о правилах безопасности. Бузова рассказала о нежелательности перехода по неизвестным ссылкам и денежных переводах незнакомым лицам.

«Я вообще к марафонам никогда не имела никакого отношения за всю свою карьеру блогерскую. Больно, что люди могут в это верить», — добавила певица.

Собеседница призналась, что не хотела бы видеть личную информацию в общем доступе.

«Я прошла школу „Дом-2“. Все, что можно было слить, было уже слито. Конечно, не хочется, потому что личное — это личное. Хочется, чтобы все видели то, что мы вам показываем. И это честно по отношению ко мне. Но чтобы я боялась — нет», — сказала она.

В скором времени Ольга собирается обратиться за помощью в правозащитную структуру, чтобы решить волнующий вопрос с безопасностью данных.

«Отправляюсь в специальное учреждение. Буду решать вопрос на уровне закона, поскольку это воровство личности и кража. Напишу заявление и покажу, что это я официально и к розыгрышам не имею никакого отношения. Мне хочется обезопасить и своих подписчиков, и себя», — заключила звезда.

До этого, 20 октября, Бузова сообщила, что ее аккаунт в одной из соцсетей взломали. Она обратилась к подписчикам с просьбой не переводить деньги мошенникам и не участвовать в подозрительных розыгрышах. Знаменитость отметила, что не проводит никаких лотерей.

Ранее писал 5-tv.ru, как и зачем злоумышленники взламывают аккаунты звезд.

