Восстановление поврежденной в учебном бою техники на полигоне провели с использованием полевых мастерских.
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Учения по эвакуации и ремонту поврежденной в бою техники провели на Камчатке
Тактико-специальное учение по эвакуации и ремонту вышедшей из строя военной техники прошло в войсках и силах Тихоокеанского флота на Камчатке. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции — смотрите в материале 5-tv.ru.
Эвакуационные подразделения выполнили разведку с помощью дрона, а эвакуировали технику при помощи бронированных ремонтно-эвакуационных машин. Для эвакуации условно застрявшей и подбитой техники военнослужащие задействовали кран-манипулятор, грузоподъемное оборудование, тяговую лебедку, электросварку, инструмент для пайки, резки, электрификации и гаечного ремонта. Во время эвакуации колесной и гусеничной боевой техники применяли аэрозольные и дымовые завесы.
Боеспособность поврежденной в учебном бою военной техники на полигоне восстановили в полевых передвижных авторемонтных мастерских. Личный состав развернул мастерские по ремонту и обслуживанию техники, организовал подвоз материальных средств. При ремонтных работах специалисты выполнили нормативы по развертыванию мастерских и различным видам техобслуживания военной и специальной техники в полевых условиях.
Всего в учениях участвовали свыше 70 военнослужащих отдельного ремонтно-восстановительного подразделения, задействовали около 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 23 окт
- «Я обомлела»: украинцы раздули фейк о выступлении певицы Валерии «на их руинах»
- 23 окт
- «Земледелие» против боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 23 окт
- Расчеты РСЗО «Ураган» сорвали ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 22 окт
- Российские артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 22 окт
- Вертолеты Ми-28НМ разнесли спрятанный в лесах опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 21 окт
- Сверхманевренная мощь! Лучшее видео из зоны СВО
- 21 окт
- Танки Т-72Б3М нанесли удар по скоплению боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 20 окт
- «Мста-С» уничтожила пункт управления дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 20 окт
- Танки Т-72Б3М уничтожили опорники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 18 окт
- Российская армия освободила Плещеевку в ДНР
Читайте также
100%
Нашли ошибку?