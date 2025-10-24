Учения по эвакуации и ремонту поврежденной в бою техники провели на Камчатке

Тактико-специальное учение по эвакуации и ремонту вышедшей из строя военной техники прошло в войсках и силах Тихоокеанского флота на Камчатке. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции — смотрите в материале 5-tv.ru.

Эвакуационные подразделения выполнили разведку с помощью дрона, а эвакуировали технику при помощи бронированных ремонтно-эвакуационных машин. Для эвакуации условно застрявшей и подбитой техники военнослужащие задействовали кран-манипулятор, грузоподъемное оборудование, тяговую лебедку, электросварку, инструмент для пайки, резки, электрификации и гаечного ремонта. Во время эвакуации колесной и гусеничной боевой техники применяли аэрозольные и дымовые завесы.

Боеспособность поврежденной в учебном бою военной техники на полигоне восстановили в полевых передвижных авторемонтных мастерских. Личный состав развернул мастерские по ремонту и обслуживанию техники, организовал подвоз материальных средств. При ремонтных работах специалисты выполнили нормативы по развертыванию мастерских и различным видам техобслуживания военной и специальной техники в полевых условиях.

Всего в учениях участвовали свыше 70 военнослужащих отдельного ремонтно-восстановительного подразделения, задействовали около 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

