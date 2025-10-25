Силы ПВО уничтожили несколько украинских беспилотников в Ленинградской области

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Срочная новость 186 0

Губернатор Александр Дрозденко за 20 минут до сообщения об атаке БПЛА ВСУ предупредил о воздушной опасности.

Атака беспилотников ВСУ на Ленинградскую область сегодня

Фото: Гынгазов Николай/ТАСС

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ленинградской области, сообщил 25 октября в Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко.

Силы ПВО отразили удары вражеских БПЛА Тосненском и Киришском районах.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. За 20 минут до сообщения об атаке беспилотниках ВСУ губернатор предупредил о воздушной опасности в Ленинградской области. Кроме того, была вероятность снижения скорости интернета с 4G до 2G.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, 25 октября около двух часов ночи силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ на подлете к Москве.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны с начала специальной военной операции (СВО). Так, например, в Батайске при атаке беспилотников ВСУ был поврежден частный медицинский центр.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака

