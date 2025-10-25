Силы ПВО уничтожили несколько украинских беспилотников в Ленинградской области
Губернатор Александр Дрозденко за 20 минут до сообщения об атаке БПЛА ВСУ предупредил о воздушной опасности.
Фото: Гынгазов Николай/ТАСС
Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ленинградской области, сообщил 25 октября в Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко.
Силы ПВО отразили удары вражеских БПЛА Тосненском и Киришском районах.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. За 20 минут до сообщения об атаке беспилотниках ВСУ губернатор предупредил о воздушной опасности в Ленинградской области. Кроме того, была вероятность снижения скорости интернета с 4G до 2G.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, 25 октября около двух часов ночи силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ на подлете к Москве.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны с начала специальной военной операции (СВО). Так, например, в Батайске при атаке беспилотников ВСУ был поврежден частный медицинский центр.
