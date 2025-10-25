Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву. Об этом 25 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Градоначальник уточнил, что на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб. В каком районе города произошел удар дрона, мэр не сообщил.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны с начала специальной военной операции (СВО). Вражеские силы используют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные города ракетами.

Так, утром 24 октября стало известно, что в результате атаки беспилотника ВСУ на жилой дом в подмосковном Красногорске пострадали пять человек, среди которых ребенок. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте против украинских боевиков.

