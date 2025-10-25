Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ на подлете к Москве

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Срочная новость 446 0

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Атака беспилотников на Москву сегодня: новости 25 октября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву. Об этом 25 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Градоначальник уточнил, что на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб. В каком районе города произошел удар дрона, мэр не сообщил.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны с начала специальной военной операции (СВО). Вражеские силы используют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные города ракетами.

Так, утром 24 октября стало известно, что в результате атаки беспилотника ВСУ на жилой дом в подмосковном Красногорске пострадали пять человек, среди которых ребенок. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте против украинских боевиков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
Атака беспилотников на Москву
24 окт
Средства ПВО сбили три летевших на Москву беспилотника ВСУ
23 окт
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник на подлете к Москве
23 сент
Силы ПВО РФ уничтожили десятки украинских беспилотников над регионами за ночь
23 сент
В небе над Москвой уничтожены еще шесть беспилотников
23 сент
Средства ПВО сбили 17 беспилотников на подлете к Москве
12 сент
Собянин: ПВО сбили девять летевших на Москву беспилотников боевиков ВСУ
11 авг
Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве
9 авг
Силы ПВО отразили атаку украинских дронов на Москву
20 июл
Три дрона боевиков ВСУ сбиты на подлете к Москве
20 июл
Минобороны РФ: силы ПВО уничтожили 93 БПЛА украинских боевиков ночью над РФ
+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.97
-0.30 94.08
-0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:27
При взрыве газа в многоэтажке в Сочи погиб человек
4:17
Российские АЗС предложили проверить на качество реализуемого топлива
3:57
Еще одна, и 900: Овечкин забросил 899-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ
3:41
Силы ПВО уничтожили несколько украинских беспилотников в Ленинградской области
3:24
Щит от болезней: как правильно употреблять имбирь для профилактики
3:05
Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ на подлете к Москве

Сейчас читают

Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ на подлете к Москве
Потерлись носами: Овечкин познакомился с лабрадором, названным в его честь
Крыша надземной парковки обвалилась на Ладожском вокзале в Петербурге
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео