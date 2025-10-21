В Батайске при атаке БПЛА боевиков ВСУ поврежден частный медицинский центр

Пострадали также торговые павильоны и припаркованные рядом автомобили.
Фото: Telegram/Юрий Слюсарь /Yuri_Slusar
В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в городе Батайск Ростовской области пострадало здание частного медицинского центра на улице Октябрьской. Об этом 21 октября сообщил губернатор Юрий Слюсарь в мессенджере Telegram.
По его словам, повреждения также получили торговые павильоны и припаркованные рядом автомобили. В настоящее время саперы проводят обследование территории.
При атаке БПЛА в Батайске пострадали торговые павильоны.
Слюсарь также добавил, что в многоквартирном доме по Западному шоссе, поврежденного во время атаки дронов, несущие конструкции не были нарушены. После изучения места взрывотехниками жители вернулись в свои квартиры.
Губернатор подчеркнул, что поручил руководителю регионального департамента по ЧС Павлу Нудгину координировать действия спасателей. Кроме того, Слюсарь призвал администрацию города утром оперативно организовать работу муниципальной комиссии по фиксации нанесенного ущерба за ночь.
Как ранее рассказал 5-tv.ru, в Батайске из жилого дома эвакуировали 20 человек после атаки дрона боевиков ВСУ. ПВО также уничтожили несколько дронов над Миллеровским и Тарасовским районами.
