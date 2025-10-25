Су-25 уничтожили опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Пуски ракет выполнялись парами.
Российские штурмовики Су-25 уничтожили опорник ВСУ с малых высот
Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне проведения специальной военной операции. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.
Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Пуски ракет выполняли парами с малых высот.
После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиатехники к повторному боевому вылету.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
