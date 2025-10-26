Стоит брать зонты? Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 октября

Скорость южного и юго-восточного ветра составит 6-12 метров в секунду.
Фото: Фадеичев Сергей/ТАСС
В воскресенье, 26 октября, жителей и гостей Москвы и Подмосковья ждет облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный. Об этом сообщают на сайте Гидрометцентра.
Днем в столице воздух прогреется только до +6 — +8 градусов. В то же время ночью температура может опуститься до +4 градусов, что значительно ниже предыдущей ночи.
В то же время в Московской области днем ожидают температуру от +5 до +10 градусов. Однако ночью столбик термометра может опуститься и до +2 градусов, что на один градус ниже предыдущей ночи.
Уточняется, что скорость южного и юго-восточного ветра составит 6-12 метров в секунду.
А вот атмосферное давление не изменится и составит от 738 до 741 миллиметра ртутного столба.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, когда в России появится устойчивый снежный покров. Специалисты полагают, что погода на Европейской территории страны в ближайшие две недели погода будет в пределах климатической нормы. Однако в Московском регионе в конце недели синоптики ожидают температуру немного выше средней.
