Два человека погибли в результате обстрела ВСУ города Ясиноватая
Погиб ребенок и взрослый, еще один мужчина получил тяжелые ранения.
Два человека погибли при обстреле Ясиноватой в ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин через пресс-службу.
В ударе по Ясиноватой погиб ребенок и взрослый, еще один мужчина получил тяжелые ранения.
В ночь на воскресенье город в Донецкой Народной Республике подвергся обстрелу с применением реактивной артиллерии HIMARS калибром 227 мм.
В результате атаки погибли две мирные жительницы — девочка-подросток 2012 года рождения и женщина 1986 года рождения.
Также тяжелые ранения получил мужчина, 1971 года рождения. Повреждены 12 жилых домов и несколько легковых автомобилей.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Путин посетил пункт управления объединенной группировки ВС РФ.
