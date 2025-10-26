Десять мирных жителей ранены при ударе ВСУ в Белгородской области

Десять мирных жителей, включая двоих подростков, получили ранения в результате обстрела поселка Маслова Пристань в Белгородской области со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пятеро женщин и двое мужчин доставлены в городскую больницу № 2 города Белгорода с различными осколочными ранениями головы, ног и баротравмами.

Двенадцатилетний мальчик с осколочными ранениями руки направлен в детскую областную клиническую больницу.

В тяжелом состоянии в областную клиническую больницу госпитализирован мужчина с серьезными осколочными повреждениями головы и руки.

Еще двое пострадавших получают медицинскую помощь в Шебекинской центральной районной больнице — 14-летний подросток с множественными осколочными ранениями туловища, рук, ног и проникающим ранением живота, а также мужчина с осколочным ранением ноги.

Кроме пострадавших, обстрел повредил два частных жилых дома, надворную постройку, а также фасад и остекление одного из домов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что два человека погибли в результате обстрела ВСУ города Ясиноватая.

