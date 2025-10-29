Два человека пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ по Белгородской области
Их срочно госпитализировали в больницу.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
В результате атак украинских дронов по приграничным муниципалитетам Белгородской области пострадали два человека. Об этом 29 октября сообщил губернатор Вячеслав Гладков в мессенджере Telegram.
Из публикации главы региона следует, что FPV-дрон взорвался в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа. В результате мужчина получил осколочные ранения головы и ног. Бойцы отрядов самообороны передали пострадавшего сотрудникам скорой медицинской помощи. Его доставили в белгородскую городскую больницу №2.
Также за медицинской помощью обратилась женщина, которая пострадала от атаки беспилотника в селе Замостье Грайворонского округа. У нее диагностировали баротравму. Потерпевшую также госпитализировали в больницу №2 города Белгорода.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в ночь с 28 на 29 октября российские дежурные средства ПВО перехватили и ликвидировали 100 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Брянской области 29 октября украинские дроны повредили предприятие.
