Мужчина погиб в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Срочная новость 50 0

Вражеский БПЛА ударил по селу Мокрая Орловка Грайворонского округа.

Атака ВСУ на Белгородскую область сегодня

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

В результате атаки украинского дрона по селу Мокрая Орловка Грайворонского округа Белгородской области погиб мужчина, которого ранее экстренно прооперировали. Он скончался в отделении реанимации. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в мессенджере Telegram.

Из публикации главы региона следует, что вечером 17 октября после атаки вражеских БПЛА пострадали двое мирных жителей — мужчина и женщина. Они были оперативно доставлены в Грайворонскую центральную районную больницу. У раненой врачи диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и многочисленные осколочные ранения ног. Мужчина также получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения в области головы, рук и ног.

Врачи оценивали состояние пострадавшего как крайне тяжелое, поэтому экстренно его прооперировали.

По словам Гладкова, несмотря на все предпринятые меры, спасти его не удалось. Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким мужчины.

Несколько часов назад, а именно в 21:06 глава региона сообщил об опасности атаки БПЛА на всей территории Белгородской области.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Белгородской области глава администрации пострадал от удара украинского дрона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
17 окт
В Белгородской области глава администрации пострадал от удара украинского дрона
16 окт
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус с людьми
16 окт
Силы ПВО России за ночь перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник
16 окт
Силы ПВО уничтожили БПЛА в четырех районах Ростовской области
14 окт
Средства ПВО России за ночь уничтожили 40 беспилотников ВСУ над регионами РФ
13 окт
За ночь силы ПВО России уничтожили 103 украинских дрона над регионами РФ 
13 окт
Силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ в пяти районах Ростовской области
12 окт
Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ в Курской области
12 окт
Четыре человека и подросток пострадали при атаке ВСУ на Курскую область
12 окт
Система РЭБ «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 605 атак дронов ВСУ
+7° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:10
Дмитриев: Россия и США начали переговоры по тоннелю между Аляской и РФ
1:48
Осторожно, гололед! Когда в Москву придут первые заморозки
1:29
«Не смешно?» — Невестка Валерии ответила на слухи о домашнем насилии
1:10
Мужчина погиб в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
0:52
«Примирительный тон»: как западная пресса отреагировала на встречу Трампа и Зеленского
0:34
«Мне не нравится»: Зеленский недоволен идеей тоннеля Россия — Аляска

Сейчас читают

«Меняется что-то внутри»: Нюша раскрыла причину внешнего преображения
«Был бы разрыв»: Иосиф Пригожин о том, кто мог бы представлять Россию на «Грэмми»
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео