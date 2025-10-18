Мужчина погиб в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области

В результате атаки украинского дрона по селу Мокрая Орловка Грайворонского округа Белгородской области погиб мужчина, которого ранее экстренно прооперировали. Он скончался в отделении реанимации. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в мессенджере Telegram.

Из публикации главы региона следует, что вечером 17 октября после атаки вражеских БПЛА пострадали двое мирных жителей — мужчина и женщина. Они были оперативно доставлены в Грайворонскую центральную районную больницу. У раненой врачи диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и многочисленные осколочные ранения ног. Мужчина также получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения в области головы, рук и ног.

Врачи оценивали состояние пострадавшего как крайне тяжелое, поэтому экстренно его прооперировали.

По словам Гладкова, несмотря на все предпринятые меры, спасти его не удалось. Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким мужчины.

Несколько часов назад, а именно в 21:06 глава региона сообщил об опасности атаки БПЛА на всей территории Белгородской области.

