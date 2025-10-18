Мужчина погиб в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
Вражеский БПЛА ударил по селу Мокрая Орловка Грайворонского округа.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В результате атаки украинского дрона по селу Мокрая Орловка Грайворонского округа Белгородской области погиб мужчина, которого ранее экстренно прооперировали. Он скончался в отделении реанимации. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в мессенджере Telegram.
Из публикации главы региона следует, что вечером 17 октября после атаки вражеских БПЛА пострадали двое мирных жителей — мужчина и женщина. Они были оперативно доставлены в Грайворонскую центральную районную больницу. У раненой врачи диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и многочисленные осколочные ранения ног. Мужчина также получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения в области головы, рук и ног.
Врачи оценивали состояние пострадавшего как крайне тяжелое, поэтому экстренно его прооперировали.
По словам Гладкова, несмотря на все предпринятые меры, спасти его не удалось. Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким мужчины.
Несколько часов назад, а именно в 21:06 глава региона сообщил об опасности атаки БПЛА на всей территории Белгородской области.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Белгородской области глава администрации пострадал от удара украинского дрона.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 17 окт
- В Белгородской области глава администрации пострадал от удара украинского дрона
- 16 окт
- В Белгородской области дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус с людьми
- 16 окт
- Силы ПВО России за ночь перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник
- 16 окт
- Силы ПВО уничтожили БПЛА в четырех районах Ростовской области
- 14 окт
- Средства ПВО России за ночь уничтожили 40 беспилотников ВСУ над регионами РФ
- 13 окт
- За ночь силы ПВО России уничтожили 103 украинских дрона над регионами РФ
- 13 окт
- Силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ в пяти районах Ростовской области
- 12 окт
- Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ в Курской области
- 12 окт
- Четыре человека и подросток пострадали при атаке ВСУ на Курскую область
- 12 окт
- Система РЭБ «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 605 атак дронов ВСУ
Читайте также
93%
Нашли ошибку?