Женщина пострадала в результате детонации дрона в Белгородской области

Анастасия Антоненко
На месте атаки сгорел автомобиль.

Удар БПЛА по Белгородской области — последние новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Атака беспилотников на регионы России ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

В городе Грайворон в Белгородской области в результате детонации дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала женщина. Об этом 22 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Из публикации следует, что инцидент произошел на городской парковке, на которой сгорел автомобиль.

Пострадавшую доставили в Грайворонскую Центральную районную больницу (ЦРБ) с баротравмой. Женщина получила необходимую медицинскую помощь, после чего ее лечение было продолжено в амбулаторных условиях.

До этого, вечером 22 ноября, глава Белгородской области сообщил, что в Борисовском округе пострадал мужчина, который наступил на взрывное устройство и оно сдетонировало. Пострадавшего госпитализировали с осколочным ранением ноги в Борисовскую ЦРБ.

С начала специальной военной операции (СВО) российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ. При этом противник задействует не только беспилотники, но и наносят ракетные удары по приграничным территориям страны.

Так, утром 22 ноября в Сызрани Самарской области в результате атаки БПЛА погибли два человека.

Атака беспилотников на регионы России
