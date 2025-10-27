Новый чешский беспилотник FPV-2 уничтожен системой «Купол Донбасса»
Этот тип дронов, оснащенных 100-килограммовой авиабомбой, использовался ВСУ для удара по Иловайску, но атака была успешно сорвана.
В Донецкой народной республике перехвачен новый чешский беспилотник. Боевики планировали уничтожить в Иловайске железно-дорожную станцию. ВСУ применили образец ударного дрона FPV-2, оснащенного стокилограммовой авиабомбой. После запустили еще четыре чешских беспилотника, которые несли осколочно-фугасные боевые заряды, однако система «Купол Донбасса» сорвала атаку, дроны уничтожили вдали от города.
Ранее, писал 5-tv.ru, в России разработали сценарии применения дрона «Судного дня» в случае ядерных ударов. Беспилотник является частью проекта «Хруст» и предназначен для работы в системе мониторинга загрязнения окружающей среды при возможных радиационных авариях. Такая технология способна сохранить множество жизней в случае чрезвычайной ситуации.
В первые часы после инцидента крайне важно оперативно определить зоны и степень радиационного заражения — именно для этого создан БПЛА «Судного дня». Его использование позволяет оператору оставаться в безопасности внутри спецтехники или автомобиля, сопровождая эвакуационные команды и контролируя ситуацию дистанционно.
