Ушаков заявил о сохранении готовности к встрече Путина и Трампа

Фото: www.globallookpress.com/Wu Xiaoling
В Кремле сохраняют принципиальную готовность к проведению встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, однако конкретных ориентиров по ее организации пока нет. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
«Ориентиров нет, но принципиальная готовность провести встречу, если она будет заранее проработана экспертами, сохраняется», — отметил Ушаков.
Отвечая на вопрос о возможных сроках, представитель Кремля уточнил, что не располагает информацией о дате, однако напомнил, что договоренность о предыдущей встрече в Анкоридже была достигнута в достаточно сжатые сроки.
Дональд Трамп 16 октября заявил о намерении провести переговоры с Владимиром Путиным в Будапеште на текущей неделе. Однако уже 22 октября американский лидер сообщил, что встреча не состоится, сославшись на «неподходящий момент».
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 23 октября подчеркнула, что идея проведения переговоров остается в повестке, однако для их реализации необходимо, чтобы встреча принесла позитивный результат.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести российско-американский саммит в Турции.
