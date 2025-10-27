Ушаков заявил о сохранении готовности к встрече Путина и Трампа

В Кремле сохраняют принципиальную готовность к проведению встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, однако конкретных ориентиров по ее организации пока нет. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Ориентиров нет, но принципиальная готовность провести встречу, если она будет заранее проработана экспертами, сохраняется», — отметил Ушаков.

Отвечая на вопрос о возможных сроках, представитель Кремля уточнил, что не располагает информацией о дате, однако напомнил, что договоренность о предыдущей встрече в Анкоридже была достигнута в достаточно сжатые сроки.

Дональд Трамп 16 октября заявил о намерении провести переговоры с Владимиром Путиным в Будапеште на текущей неделе. Однако уже 22 октября американский лидер сообщил, что встреча не состоится, сославшись на «неподходящий момент».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 23 октября подчеркнула, что идея проведения переговоров остается в повестке, однако для их реализации необходимо, чтобы встреча принесла позитивный результат.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести российско-американский саммит в Турции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.