Ушаков заявил о сохранении готовности к встрече Путина и Трампа

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 111 0

Пока нет никаких временных ориентиров для саммита.

Когда будет встреча Путина и Трампа

Фото: www.globallookpress.com/Wu Xiaoling

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Встреча Путина и Трампа

В Кремле сохраняют принципиальную готовность к проведению встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, однако конкретных ориентиров по ее организации пока нет. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Ориентиров нет, но принципиальная готовность провести встречу, если она будет заранее проработана экспертами, сохраняется», — отметил Ушаков.

Отвечая на вопрос о возможных сроках, представитель Кремля уточнил, что не располагает информацией о дате, однако напомнил, что договоренность о предыдущей встрече в Анкоридже была достигнута в достаточно сжатые сроки.

Дональд Трамп 16 октября заявил о намерении провести переговоры с Владимиром Путиным в Будапеште на текущей неделе. Однако уже 22 октября американский лидер сообщил, что встреча не состоится, сославшись на «неподходящий момент».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 23 октября подчеркнула, что идея проведения переговоров остается в повестке, однако для их реализации необходимо, чтобы встреча принесла позитивный результат.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести российско-американский саммит в Турции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
26 окт
Лавров указал на необходимость подготовки встречи Трампа и Путина
24 окт
Эрдоган предложил провести российско-американский саммит в Турции
23 окт
В Белом доме прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа
23 окт
Захарова прокомментировала отмену встречи Путина и Трампа в Будапеште
23 окт
Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште
22 окт
«Ситуация на фронте решит все»: политолог оценил перспективы будущей встречи Путина и Трампа
22 окт
Сийярто и Фицо резко ответили на фейки об «отмене» саммита Путина и Трампа
22 окт
Трамп пообещал через два дня сказать, встретится ли он с Путиным в Будапеште
22 окт
Лавров ответил на сообщения о переносе встречи Путина и Трампа в Будапеште
22 окт
«Посмотрим, как все сложится»: Трамп о встрече с Путиным в Будапеште
+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.98
-1.99 92.02
-2.06
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025

Последние новости

21:50
Главный осенний суперфуд: какой овощ полезен при гипертонии
21:32
«У всех протекает по-разному»: почему с годами рост человека уменьшается
21:15
«Фрукт достаточно сладкий»: врач рассказала, кому опасно есть хурму
20:51
Ушаков заявил о сохранении готовности к встрече Путина и Трампа
20:34
«Весь день у батареи»: как защитить кожу от сухости в холодный сезон
20:19
Балтийская драгоценность: в Калининграде добыли гигантский янтарь

Сейчас читают

Киев жаждет «Грифона»: ВСУ хотят проецировать невиданную для региона воздушную мощь
«Освободил бы прекрасную принцессу»: Губерниев о нападении на Мостового
Что общего? Алена Бабенко сравнила Африку с Сибирью и Санкт-Петербургом
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео