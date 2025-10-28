Аномалии и дожди: прогноз погоды на ноябрь 2025 года в России

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 100 0

Больше всего повезет Калининградской области, где сохранится наиболее комфортная обстановка.

Какая погода ожидается в регионах РФ в ноябре 2025 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тема:
Погода

Ноябрь в 2025 году в России будет не самым приятным и богатым на аномалии. Возможны резкие перепады температур и обильные осадки в разных регионах страны. Об этом «Известиям» рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В Москве, по данным специалиста, в первую половину месяца повысится давление — примерно на 10-15 миллиметров ртутного столба, будет облачно и периодически дождливо. Временами будет появляться и солнце, сильного ветра синоптики не ожидают, и это связано с отсутствием значительных осадков.

В ночное время температура будет снижаться, но при этом общий фон не выйдет далеко за пределы нормы. Он сохранится на уровне в один-полтора градуса выше типичных показателей. Северной столице достанется примерно то же — давление около нормы, но дожди придется потерпеть. Впрочем, к осадкам петербуржцы привыкли.

Юг России ждут менее радужные перспективы. В Краснодарском крае метеорологи прогнозируют постепенное понижение давления, облачность, сильные дожди и ветры. Температура воздуха будет понижаться постепенно, ночи станут холоднее. В континентальных районах столбик термометра упадет до минимальных значений — от 5 до 8 градусов.

В Сочи будет потеплее — до 17–18 градусов. А в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях повышение температуры планируется резкое — после трех недель холода и даже снега в октябре. Наиболее комфортная погода достанется жителям Калининградской области, но и там без дождей не обойдется. На Дальнем Востоке ожидаются сильнейшие осадки, но недолго, за ними последуют и солнечные дни.

Ранее 5-tv.ru писал о ранней зиме в Сибири и на Урале. Какими последствиями заморозки обернулись для региона?

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
28 окт
Глаз шторма: ураган «Меллиса» сняли с орбиты Земли
26 окт
Снегопады отменяются? Какая погода ждет москвичей в последнюю неделю октября
26 окт
Стоит брать зонты? Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 октября
24 окт
После двойного удара молнией мужчину начали посещать предчувствия
23 окт
«Неврозы и депрессия»: чем опасен опустившийся на Москву туман
22 окт
«Прогнозы только на несколько суток»: когда в России наступит зима
21 окт
В Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана
18 окт
Синоптики сообщили о начале «предзимья» в России
18 окт
Убираем пуховики: какая погода ожидает россиян в ближайшие 10 дней
18 окт
Острые катаклизмы: число теплых дней этой зимой вырастет в разы
+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.98
-1.99 92.02
-2.06
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025

Последние новости

3:54
Здоровые, активные, но синие: волонтеры обнаружили цветных собак в Чернобыле
3:35
«Больше цвета»: стилист рассказал о модных трендах для украшения новогодней елки
3:16
«Номерный бунт» в центре Петербурга: водители прячутся от платной парковки
2:57
Аномалии и дожди: прогноз погоды на ноябрь 2025 года в России
2:38
НАСА скрыло данные об астероиде после появления болида над Москвой
2:09
Глаз шторма: ураган «Меллиса» сняли с орбиты Земли

Сейчас читают

Киев жаждет «Грифона»: ВСУ хотят проецировать невиданную для региона воздушную мощь
«Освободил бы прекрасную принцессу»: Губерниев о нападении на Мостового
Что общего? Алена Бабенко сравнила Африку с Сибирью и Санкт-Петербургом
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео